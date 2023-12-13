Рада ЄС і Європарламент узгодили правила заморожування і конфіскації «злочинних» грошей — Finance.ua
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Рада ЄС і Європарламент узгодили правила заморожування і конфіскації «злочинних» грошей

Казна та Політика
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Рада ЄС і Європарламент узгодили правила заморожування і конфіскації «злочинних» грошей
Рада ЄС і Європарламент узгодили правила заморожування і конфіскації «злочинних» грошей
Рада ЄС та Європарламент узгодили у вівторок правила заморожування та конфіскації грошей, які є доходами від злочинної діяльності.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресреліз Ради ЄС.
Як зазначається, нова директива встановлює загальноєвропейські мінімальні правила щодо відстеження, ідентифікації, заморожування, конфіскації та управління злочинним майном. Це посилить потенціал держав-членів ЄС у боротьбі з організованою злочинністю.
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«Вигоди від злочинної діяльності приголомшливі. Тільки якщо уряди матимуть засоби повернути ці прибутки, вони матимуть шанс боротися з організованою злочинністю», — заявив Фелікс Боланьос, міністр юстиції Іспанії, яка головує в Раді ЄС.
Директива стосуватиметься широкого кола злочинів, таких як організована злочинність, тероризм, торгівля людьми та торгівля наркотиками. Вона також передбачає зобов’язання держав-членів забезпечити, щоб органи влади, залучені до відстеження, заморожування та управління злочинними грошима, мали кваліфікований персонал і відповідні фінансові, технічні та технологічні ресурси, йдеться у заяві.
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Запропоновані правила також «застосовуватимуться до порушення санкцій після ухвалення директиви щодо визначення кримінальних правопорушень і покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС».
«У результаті люди та компанії, які отримують прибуток від обходу санкцій, бачитимуть, як їхні доходи конфіскуються так само, як доходи торговців людьми чи наркокартелів», — пояснюють у Раді ЄС.
Тепер угода має бути схвалена Комітетом постійних представників ЄС на рівні послів (Coreper). У разі схвалення текст має пройти офіційний процес ухвалення як у Раді, так і в Європейському парламенті.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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