Рада ЄС і Європарламент узгодили правила заморожування і конфіскації «злочинних» грошей — Finance.ua

Рада ЄС і Європарламент узгодили правила заморожування і конфіскації «злочинних» грошей Сьогодні 12:40 — Казна та Політика

Рада ЄС і Європарламент узгодили правила заморожування і конфіскації «злочинних» грошей

Рада ЄС та Європарламент узгодили у вівторок правила заморожування та конфіскації грошей, які є доходами від злочинної діяльності.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресреліз Ради ЄС.

Як зазначається, нова директива встановлює загальноєвропейські мінімальні правила щодо відстеження, ідентифікації, заморожування, конфіскації та управління злочинним майном. Це посилить потенціал держав-членів ЄС у боротьбі з організованою злочинністю.

«Вигоди від злочинної діяльності приголомшливі. Тільки якщо уряди матимуть засоби повернути ці прибутки, вони матимуть шанс боротися з організованою злочинністю», — заявив Фелікс Боланьос, міністр юстиції Іспанії, яка головує в Раді ЄС.

Директива стосуватиметься широкого кола злочинів, таких як організована злочинність, тероризм, торгівля людьми та торгівля наркотиками. Вона також передбачає зобов’язання держав-членів забезпечити, щоб органи влади, залучені до відстеження, заморожування та управління злочинними грошима, мали кваліфікований персонал і відповідні фінансові, технічні та технологічні ресурси, йдеться у заяві.

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Запропоновані правила також «застосовуватимуться до порушення санкцій після ухвалення директиви щодо визначення кримінальних правопорушень і покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС».

«У результаті люди та компанії, які отримують прибуток від обходу санкцій, бачитимуть, як їхні доходи конфіскуються так само, як доходи торговців людьми чи наркокартелів», — пояснюють у Раді ЄС.

Тепер угода має бути схвалена Комітетом постійних представників ЄС на рівні послів (Coreper). У разі схвалення текст має пройти офіційний процес ухвалення як у Раді, так і в Європейському парламенті.

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