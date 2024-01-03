Кулеба сказав, коли активи рф почнуть конфісковувати на користь України — Finance.ua

Кулеба сказав, коли активи рф почнуть конфісковувати на користь України
Конфіскація російських активів Заходом на користь України, ймовірно, почнеться вже у 2024 році.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.
Міністр повідомив, що США та ЄС вже мають певні напрацювання у питанні конфіскації, а Бельгія вже передала податки з прибутку від російських активів на потреби України.
«Тепер ми на другій фазі, коли всі зусилля мають бути зведені в єдину правову рамку. Тобто, мають бути створені єдині правила для країн ЄС та G7», — уточнив Кулеба.
Очільник МЗС зазначив, що Київ вже рік співпрацює з партнерами над прискоренням цього питання, а після узгодження всіх правових питань, передача активів буде проходити більш жваво.
«Це 2024 рік. Скажу так, восени минулого року ми були далеко від прийняття цієї рамки, а зараз на рівні G7 і ЄС обговорюється схвалення конкретних норм. Ми наблизилися до створення цього правового регулювання для передачі російських активів», — додав Кулеба.
Німеччина заблокувала російських активів на суму понад чотири мільярди євро.
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