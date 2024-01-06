Президент закликав передати Україні заморожені активи: росії байдужі люди, але не гроші — Finance.ua

Президент закликав передати Україні заморожені активи: росії байдужі люди, але не гроші Сьогодні 12:45 — Казна та Політика

Президент закликав передати Україні заморожені активи: росії байдужі люди, але не гроші

Російській Федерації байдуже на людські життя, але не на власні гроші. Втрата активів буде найболючішою втратою для країни-терориста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента Володимира Зеленського.

Заморожені російські активи за кордоном становлять близько 300 млрд доларів. Усе кошти повинні бути використанні на підтримку України, що стане історичною можливістю змусити країну-терориста заплатити за своє зло.

«Російським елітам і керівництву байдуже до людських життів, але понад усе не байдуже до грошей. Втрата активів буде для них найболючішою втратою. Вони відчують справжню силу міжнародної спільноти і побачать, що світ сильніший за терор», — додав Володимир Зеленський.

За словами президента, рішення щодо використання заморожених активів для підтримки України буде справедливою та законною відповіддю на агресію Росії, а також правильним сигналом потенційним агресорам у світі.

«Я закликаю партнерів швидко рухатися до створення відповідної правової бази. Цього року ми маємо досягти відчутного прогресу в питанні використання заморожених російських активів на користь України. На шляху до цієї мети ми твердо покладаємося на лідерство «Групи семи», — додав президент.

Передача Україні російських активів

США запропонували країнам «Великої сімки» конфіскувати 300 млрд доларів заморожених російських активів на користь України. Відповідний план хочуть погодити до другої річниці вторгнення Росії до України.

Як відзначав нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Штати, Європейський союз та інші країни вже наблизилися до вирішення вищезгаданого питання.

«Вже є перші прецеденти змін до законодавств, що передбачають механізми передачі грошей. Наразі важливо це звести в єдину чітку систему, до якої будуть залучені країни ЄС та G7», — заявив прем'єр.

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