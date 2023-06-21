Мільйони робочих місць та мільярдні прибутки, — Зеленський про відновлення України Сьогодні 16:48 — Казна та Політика

Мільйони робочих місць та мільярдні прибутки, — Зеленський про відновлення України

Президент Володимир Зеленський виступив на Конференції з відновлення України, яка проходить у Великій Британії. Зокрема, глава держави загадав про бізнес та потенційні можливості.

Перш за все Володимир Зеленський наголосив, що в рамках Конференції з відновлення України варто розуміти, що йдеться про мільйони робочих місць та мільярдні прибутки компаній для всіх країн, які прагнуть «жити вільно попри будь-які хижі амбіції різних путіних».

Глава держави також наголосив, що світ стикається з низкою різних викликів у різних регіонах. Тож він закликав на цій конференції перейти «від візій до угод, а від угод до реальних проєктів».

«Українська делегація пропонує конкретні речі, які ми пропонуємо зробити разом», — додав Зеленський.

Президент виокремив 5 напрямків для створення умов для миру. Йдеться про такі пункти:

Потенціал єдності;

Потенціал стійкості;

Потенціал зростання;

Потенціал безпеки;

Потенціал демократії.

Глава держави також згадав про важливе значення українського агросектору для світу.

За його словами, під час повномасштабної агресії росії світ зрозумів цінність зерна з України. Річ у тому, що наразі, щонайменше 600 мільйонів осіб прямо залежать від аграрного виробництва з України. Відтак це серйозний потенціал для гарантування продовольчої безпеки у світі.

Володимир Зеленський зауважив, ще одна сфера, яка варта уваги, — це енергетика.

Президент наголосив, що війна росії проти України лише підтвердила важливість «зелених трансформацій», які можуть стати базою для посилення глобальної безпеки та реальної енергетичної стабільності.

Зеленський підмітив, що Україна має всі шанси стати одним із важливих постачальників чистої електрики та зеленого водню для Європи. За його словами, потенціал лише однієї цієї галузі оцінюють у 400 мільярдів доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 За матеріалами:

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