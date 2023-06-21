В майбутньому всі держпослуги будуть переведені в онлайн, — Зеленський
Завдяки цифровій трансформації, в майбутньому усі державні послуги в Україні будуть переведені в онлайн.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час Конференції з питань відновлення України.
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«Завдяки цифровій трансформації ми покажемо світу, як держава може ефективно функціонувати взагалі без контактів із чиновником та громадянином чи компанією. Всі державні послуги можуть і будуть переведені в онлайн. Від реєстрації бізнесів чи отримання соціальної допомоги до будь-якого іншого державного сервісу», — заявив Президент.
Зеленський відзначив, що Україна вже почала експортувати систему цифровізації в інші країни, зокрема Естонію, Колумбію та Замбію. Президент закликав союзників розпочати переймати український досвід, який став прикладом соціального прогресу завдяки технологіям.
Нагадаємо, Україна від початку повномасштабного вторгнення запустила в застосунку «Дія» понад 20 нових електронних послуг, в активній роботі - ще стільки ж проєктів на цей рік.
В Міністерстві соціальної політики розповіли про цифрові рішення, над якими працюють спільно з Міністерством цифрової трансформації та міжнародними партнерами.
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