У «Дії» цьогоріч планують запустити близько 20 електронних послуг – Шмигаль — Finance.ua

У «Дії» цьогоріч планують запустити близько 20 електронних послуг – Шмигаль Сьогодні 16:47 — Технології&Авто

У «Дії» цьогоріч планують запустити близько 20 електронних послуг – Шмигаль

Україна від початку повномасштабного вторгнення запустила в застосунку «Дія» понад 20 нових електронних послуг, в активній роботі - ще стільки ж проєктів на цей рік.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі після наради з представниками Мінцифри, Секретаріату КМУ, Верховної Ради, Нацагентства з питань держслужби, Офісу реформ та іншими стейкхолдерами.

«Більше 20 нових електронних послуг було запущено в Дії від початку повномасштабного вторгнення. В активній роботі Мінцифри ще стільки ж проєктів на цей рік. Розмитнення авто в Дії, єАкциз, розширення функціоналу єЧерги та єВідновлення й багато іншого», — зазначив глава уряду.

За його словами, влада також працює над створенням центру уряду, аби прибрати дублювання функцій на рівні міністерств. Розвиватиметься й система HRMIS, що покращить управління людськими ресурсами в держорганах.

«Цифровізація торкнеться абсолютно всіх сфер. Наша стратегічна мета — всі топові послуги для бізнесу та громадян мають бути в діджиталі. Це докорінно змінить якість наших інституцій та прибере простір для зловживань. Й одночасно дозволить оптимізувати роботу всіх органів влади», — наголосив Шмигаль.

Він додав, що ефективна цифрова держава — один із десяти пріоритетів уряду на цей рік. У цьому контексті є три ключові напрямки: цифровізація послуг для громадян та бізнесу, ефективний держапарат, який працює за сучасними моделями та підходами, а також ефективне управління державним майном, що передбачає продовження приватизації та реформу корпоративного управління.

Укрінформ За матеріалами:

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