Мінсоцполітики працює над новими цифровими послугами — Finance.ua

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Мінсоцполітики працює над новими цифровими послугами

Казна та Політика
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Мінсоцполітики працює над новими цифровими послугами
Мінсоцполітики працює над новими цифровими послугами
В Міністерстві соціальної політики розповіли про цифрові рішення, над якими працюють спільно з Міністерством цифрової трансформації та міжнародними партнерами.
Про це повідомляє Урядовий портал.
«Доступ до якісних послуг, ефективна система соціальної підтримки, включення людей з інвалідністю у суспільне життя, виховання дітей у сім'ях і цифровізація надання соціальних виплат та послуг — на реалізації цих основних цілей на сьогодні зосереджене Міністерство соціальної політики України», — заявив заступник міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко.
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Він розповів про цифрові рішення, над якими працює Мінсоцполітики.
«Через застосунок Дія доступне отримання довідки і допомога на проживання ВПО, а також зміна адреси та зняття з реєстрації. Реалізовано цикл послуг із всиновлення, починаючи з онлайн-консультації. Ми розвиваємо Єдину інформаційну систему соціальної сфери, створюючи підґрунтя для того, щоб сервісів за напрямами Мінсоцполітики в Дії ставало більше», — зазначив заступник міністра.
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Довгостроковою стратегією, за його словами, є автоматичні послуги та інформаційні обміни.
«Обміни між державними реєстрами дуже полегшують життя громадянину, коли він не повинен витрачати час на збір довідок у різних держустановах. Тому ми крок за кроком будуємо єдину інформаційну систему, яка покриватиме дані всіх відомств і міститиме верифіковану достовірну інформацію», — розповів Кошеленко.
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Також, як підкреслив заступник міністра, Мінсоцполітики впроваджує електронний кейс-менеджмент у напрямку соціальних послуг і працює над заміною на нову і сучасну діючу систему ЦБІ (Портал Централізованого банку даних осіб з інвалідністю).
«Наше основне завдання — зробити так, щоб надання соціальних послуг та здійснення виплат відбувалися в швидкий і зручний спосіб. Тому продовжуємо працювати над цифровими рішеннями, які спростять життя і громадянам, і працівникам соціальної сфери», — резюмував Костянтин Кошеленко.
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За матеріалами:
Finance.ua
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