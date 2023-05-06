У Мінцифри пояснили, чи можливі вибори в Україні через Дію — Finance.ua

У Мінцифри пояснили, чи можливі вибори в Україні через Дію Сьогодні 14:22 — Казна та Політика

У Мінцифри пояснили, чи можливі вибори в Україні через Дію

У Міністерстві цифрової трансформації розповіли, чи можливі вибори в Україні через Дію.

Керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік в ефірі марафону «Єдині новини» пояснив нові функції та можливості сервісу.

«Ми не можемо планувати чи не планувати політичні вибори через Дію — ці питання перебувають у віданні Центральної виборчої комісії. Власне, ЦВК й вирішує, в якому вигляді відбуватиметься голосування. Для цього також має бути змінено законодавство. Такий світовий досвід уже є. Теоретично, це можливо, приміром, таке вже було в Естонії. Але просто зараз про це не йдеться», — заявив Банік.

Він додав, що кількість послуг у Дії зростатиме і для водіїв.

«Серед них — заміна посвідчення водія. Це важлива послуга, і в ній можна буде відмовитися від пластикового документа. Для мене це другий революційний крок із документами після впровадження Дії. Я собі замовив нове посвідчення, тож його немає в пластику», — заявив Мстислав Банік.

Факти За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.