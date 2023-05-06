У Мінцифри пояснили, чи можливі вибори в Україні через Дію — Finance.ua
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У Мінцифри пояснили, чи можливі вибори в Україні через Дію

Казна та Політика
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У Мінцифри пояснили, чи можливі вибори в Україні через Дію
У Мінцифри пояснили, чи можливі вибори в Україні через Дію
У Міністерстві цифрової трансформації розповіли, чи можливі вибори в Україні через Дію.
Керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік в ефірі марафону «Єдині новини» пояснив нові функції та можливості сервісу.
«Ми не можемо планувати чи не планувати політичні вибори через Дію — ці питання перебувають у віданні Центральної виборчої комісії. Власне, ЦВК й вирішує, в якому вигляді відбуватиметься голосування. Для цього також має бути змінено законодавство. Такий світовий досвід уже є. Теоретично, це можливо, приміром, таке вже було в Естонії. Але просто зараз про це не йдеться», — заявив Банік.
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Він додав, що кількість послуг у Дії зростатиме і для водіїв.
«Серед них — заміна посвідчення водія. Це важлива послуга, і в ній можна буде відмовитися від пластикового документа. Для мене це другий революційний крок із документами після впровадження Дії. Я собі замовив нове посвідчення, тож його немає в пластику», — заявив Мстислав Банік.
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