У МВС розповіли, коли в "Дії" запрацює послуга купівлі-продажу авто — Finance.ua
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У МВС розповіли, коли в "Дії" запрацює послуга купівлі-продажу авто

Технології&Авто
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Починаючи з червня, українці зможуть зареєструвати авто безпосередньо в салоні, з серпня — придбати номери онлайн, а з вересня весь процес купівлі-продажу авто буде переведено в цифровий варіант.
Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.
«Уже у вересні з Мінцифрою плануємо весь процес купівлі-продажу автомобілів перевести в цифровий варіант — в „Дію“. Потрібні будуть тільки продавець-покупець і два смартфони у них», — розповів міністр.
Він додав, що також буде ліквідовано обов’язкову технічну експертизу — людям не потрібно буде стояти в чергах, давати можливі хабарі. Технічна експертиза залишиться лише при першій реєстрації автомобіля і за бажанням покупця автомобіля, який захоче перевірити технічний стан авто.
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Клименко також розповів, що реєстрація автомобіля автосалонами буде можлива вже в червні. При купівлі автівки в автосалоні покупець одразу отримуватиме техпаспорт і номерний знак. Для цього не потрібно буде приїжджати в сервісний центр.
Також буде скасовано транзитні номери, яких видавалося на рік приблизно півтора мільйона.
«У серпні плануємо ввести онлайн-купівлю номерних знаків. Кожен громадянин зможе перевірити, які знаки є в наявності, забронювати онлайн на 10 діб і придбати у зручний час», — розповів голова МВС.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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