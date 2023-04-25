Витяг про несудимість відтепер доступний у Дії: як отримати — Finance.ua

Витяг про несудимість відтепер доступний у Дії: як отримати Сьогодні 09:16 — Особисті фінанси

Витяг про несудимість відтепер доступний у Дії: як отримати

Українці можуть отримати витяг про несудимість у кілька кліків у Дії. Нова послуга доступна в застосунку Дія для всіх користувачів, які досягли 14 років.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

«Тепер документ можна одержати в Дії. Ми автоматизували процес підготовки витягу та зробили його максимально зрозумілим і швидким, щоб українці могли користуватися зручною онлайн-послугою», — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Витяг про несудимість потрібен у багатьох життєвих ситуаціях. Зокрема, щоб влаштуватися на роботу, усиновити дитину, взяти участь у тендері чи стати на облік у військкоматі.

Щоб отримати витяг про несудимість у Дії, потрібно:

у застосунку перейти в розділ Послуги;

вибрати Довідки та витяги — Витяг про відсутність судимості;

вибрати тип та мету запиту;

заповнити дані про себе;

надіслати запит.

Опісля вам надійде пуш-повідомлення з пропозицією протягом 24 годин оцінити сервіс.

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