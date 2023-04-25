Витяг про несудимість відтепер доступний у Дії: як отримати — Finance.ua
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Витяг про несудимість відтепер доступний у Дії: як отримати

Особисті фінанси
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Витяг про несудимість відтепер доступний у Дії: як отримати
Витяг про несудимість відтепер доступний у Дії: як отримати
Українці можуть отримати витяг про несудимість у кілька кліків у Дії. Нова послуга доступна в застосунку Дія для всіх користувачів, які досягли 14 років.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
«Тепер документ можна одержати в Дії. Ми автоматизували процес підготовки витягу та зробили його максимально зрозумілим і швидким, щоб українці могли користуватися зручною онлайн-послугою», — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Витяг про несудимість потрібен у багатьох життєвих ситуаціях. Зокрема, щоб влаштуватися на роботу, усиновити дитину, взяти участь у тендері чи стати на облік у військкоматі.
Щоб отримати витяг про несудимість у Дії, потрібно:
  • у застосунку перейти в розділ Послуги;
  • вибрати Довідки та витяги — Витяг про відсутність судимості;
  • вибрати тип та мету запиту;
  • заповнити дані про себе;
  • надіслати запит.
Опісля вам надійде пуш-повідомлення з пропозицією протягом 24 годин оцінити сервіс.
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За матеріалами:
Finance.ua
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