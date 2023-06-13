Уряд створив робочу групу з антикорупційних цифрових інструментів — Finance.ua
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Уряд створив робочу групу з антикорупційних цифрових інструментів

Казна та Політика
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Уряд створив робочу групу з антикорупційних цифрових інструментів
Уряд створив робочу групу з антикорупційних цифрових інструментів
Уряд створив робочу групу з антикорупційних цифрових інструментів.
Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.
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Групу очолюватимуть міністр цифрової трансформації разом з головою Нацагентства з питань запобігання корупції Олександром Новіковим. За планом, вони мають цифровізувати різні сфери, щоб запобігти корупційним схемам і махінаціям.
Уряд оцінює, що за 2 роки відповідні інструменти дозволять зберегти 48 млрд грн.
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Федоров додав, що будівельні послуги заощаджують державі 11,2 млрд гривень щорічно, цифрові лікарняні - 4 млрд, послуги для ФОП — 267,6 млн, а єМалятко — 35 млн гривень.
Загалом за Державною антикорупційною програмою планують запустити 63 цифрові продукти протягом 2023−2025 років. Серед них — удосконалення Єдиного реєстру об'єктів державної власності, введення в експлуатацію єдиного електронного Містобудівного кадастру тощо.

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