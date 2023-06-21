Україна належить до безпекового простору НАТО як і до ціннісного простору ЄС, — Зеленський — Finance.ua
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Україна належить до безпекового простору НАТО як і до ціннісного простору ЄС, — Зеленський

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Україна на ділі належить до безпекового простору НАТО та захищає свободу Альянсу. Країна так само поділяє й ціннісний простір Євросоюзу.
Про це повідомляє в заяві Президент України Володимир Зеленський на конференції з відбудови України.
Він зазначив, що Україні вже вдалося зробити Європейський Союз таким єдиним, яким він ще ніколи не був.
За його словами, йдеться про дійсно ціннісне єднання, яке виражене у багатьох політичних, економічних, санкційних та гуманітарних рішеннях.
Президент зауважив, що Україна активувала всю ту силу солідарності, заради якої задумувався Євросоюз.
«До речі, Україна активує й моральну силу НАТО. Що бачить світ зараз? Чи визнає він моральне лідерство НАТО у захисті миру? Це можливо лише з Україною в Альянсі. Так само як Україна вже належить до ціннісного простору ЄС, ми належимо і до безпекового простору НАТО де-факто», — сказав він.
Зеленський продовжив, що так само як Україна вже є частиною спільного ринку ЄС та прямує до повноправного членства, ми вже боронимо спільний простір свободи в Альянсі та очікуємо лише на достатню сміливість лідерів НАТО, щоб визнати цю реальність політично.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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