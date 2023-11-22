В ООН підрахували, скільки грошей потрібно на відновлення України — Finance.ua

В ООН підрахували, скільки грошей потрібно на відновлення України Вчора 12:01 — Казна та Політика

В ООН підрахували, скільки грошей потрібно на відновлення України

Організація Об'єднаних Націй, уряд України, Світовий банк та Європейський Союз разом підрахували скільки грошей знадобиться, щоб відновити країну після війни. Вартість відновлення України попередньо оцінювалася більш ніж 400 мільярдів доларів.

Про це заявив на засіданні Ради Безпеки помічник Генсека ООН у справах Європи, Центральної Азії та Америки ООН Мирослав Єнча, пише Укрінформ

«Втрати від війни в Україні, ймовірно, будуть набагато більшими, ніж вже підтверджені, оскільки немає жодних ознак припинення насильства. Більше того, є побоювання, що напади на мирне населення та об'єкти цивільної інфраструктури можуть посилитися в холодні місяці», — заявив він.

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Енча зазначив, що міжнародні організації вже готові відреагувати на погіршення умов у зимовий період. Для цього партнери мають намір виділити допомогу для 1,7 мільйона людей.

Він зазначив, що на сьогодні допомогу отримали близько 360 тисяч людей, що зіштовхнулися з війною в Україні.

«Для того щоб допомогти людям, необхідно ще 435 мільйонів доларів. Ці кошти будуть спрямовані на ремонт будинків, придбання зимового одягу, опалювальних приладів, палива та ремонт систем централізованого водопостачання та опалення», — вказав він.

Представник ООН додав, що цьогоріч гуманітарною допомогою було охоплено понад 10 млн людей, проте до кінця року ООН має намір охопити допомогою до 11 млн людей.

Він додав, що тих, хто потребує допомоги на території України — значно більше. Мова йде про людей, що залишилися жити на окупованих територіях. Їх, за підрахунками ООН, близько 4 млн.

«Ці люди не можуть отримати гуманітарну допомогу через те, що організації не можуть потрапити на ці території», — наголосив Енча.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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