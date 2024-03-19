Які втрати економіки України від війни: заступник міністра озвучив цифри — Finance.ua

Які втрати економіки України від війни: заступник міністра озвучив цифри Сьогодні 14:04

Які втрати економіки України від війни: заступник міністра озвучив цифри

Внаслідок війни економіка України втратила 25% ВВП, а шкоди внаслідок бойових дій та обстрілів завдано на сотні мільярдів доларів.

Про це заступник міністра економіки України Тарас Качка розповів у ексклюзивному інтерв'ю журналісту Євгену Плінському.

Журналіст нагадав, що втрати українського ВВП в результаті війни прогнозувалися на рівні 50%. За 2022 рік ці втрати становили 30%.

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Відповідаючи на запитання про статистику за 2023 рік, Качка повідомив, що зафіксовано зростання ВВП на 5%.

«Тобто чистий мінус — 25% ВВП внаслідок війни?» — уточнив Плінський.

«Так, грубо кажучи. Але треба розуміти, що є ще постійні засоби, це Світовий банк підраховує, репорт називається RDNA — Rapid Damage and Needs Assessment, де оцінюється, яка шкода нанесена основним засобом, зруйновано. Тут вже номінальні цифри величезні - сотні мільярдів доларів. Це збільшується, обстріли тривають, шкоди зазнають далі і наші приватні будинки, і промислові об'єкти», — відповів заступник міністра.

До слова, російські війська атакують продовольчу інфраструктуру України. Регулярно жертвами обстрілів стають порти та аграрні компанії. Цю тактику ворог застосовує від початку війни — з одного боку, щоб посіяти паніку, з іншого, щоб знекровити економіку України.

Довідка Finance.ua:

якщо говорити про інфраструктуру , то через російське повномасштабне вторгнення вона зазнала колосальних збитків, адже ворог застосовує усе наявне озброєння. Прямі збитки для будівель та інфраструктури оцінюють в 153 млрд доларів. І цифра щодня продовжує зростати;

, то через російське повномасштабне вторгнення вона зазнала колосальних збитків, адже ворог застосовує усе наявне озброєння. Прямі збитки для будівель та інфраструктури оцінюють в 153 млрд доларів. І цифра щодня продовжує зростати; при цьому розрахунки КШЕ свідчать, що український аграрний сектор зазнав понад $80 млрд прямих збитків та втрат внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

ТСН За матеріалами:

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