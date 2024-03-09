Яких збитків зазнала інфраструктура України через російську агресію (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Яких збитків зазнала інфраструктура України через російську агресію (інфографіка)

Казна та Політика
14
Яких збитків зазнала інфраструктура України через російську агресію (інфографіка)
Яких збитків зазнала інфраструктура України через російську агресію (інфографіка)
Через російське повномасштабне вторгнення українська інфраструктура зазнала колосальних збитків, адже ворог застосовує усе наявне озброєння. Прямі збитки для будівель та інфраструктури оцінюють в 153 млрд доларів. І цифра щодня продовжує зростати.
Про це пише проєкт UA War Infographics.
Читайте також

Які області України потерпають найбільше

Найбільшої шкоди через російську агресію зазнала Донецька область. Збитки оцінюють у 38,7 млрд доларів.
На другому місці Харківська обл., де збитки сягають 27,8 млрд доларів.

Серед найбільш постраждалих областей:

  • Луганська — збитки інфраструктури оцінюють у 17,8 млрд доларів;
  • Запорізька — 13,5 млрд доларів;
  • Херсонська — 12,6 млрд доларів;
  • Київська — 11,2 млрд доларів.
Читайте також
Збитки інфраструктури Сумської та Миколаївської областей оцінили у 5,5 та 5,6 млрд доларів відповідно. На Чернігівщині ця позначка сягнула 3 млрд доларів, на Дніпропетровщині - 2,9.
Інфографіка: UA War Infographics
Інфографіка: UA War Infographics
Водночас є дві області, де збитків інфраструктури внаслідок війни не зафіксовано. Це Тернопільська та Чернівецька області.

Довідка Finance.ua:

  • У 2023 році на потреби відновлення урядом було використано близько 30 млрд грн конфіскованих в Україні російських активів;
  • втрати в секторі культури та туризму України включно з недоотриманим доходом склали 19,6 млрд доларів. На довгострокове відновлення пошкодженого та зруйнованого потрібно 8,9 млрд доларів.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.