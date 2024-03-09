Яких збитків зазнала інфраструктура України через російську агресію (інфографіка) — Finance.ua

Яких збитків зазнала інфраструктура України через російську агресію (інфографіка) Сьогодні 10:30 — Казна та Політика

Яких збитків зазнала інфраструктура України через російську агресію (інфографіка)

Через російське повномасштабне вторгнення українська інфраструктура зазнала колосальних збитків, адже ворог застосовує усе наявне озброєння. Прямі збитки для будівель та інфраструктури оцінюють в 153 млрд доларів. І цифра щодня продовжує зростати.

Про це пише проєкт UA War Infographics.

Які області України потерпають найбільше

Найбільшої шкоди через російську агресію зазнала Донецька область. Збитки оцінюють у 38,7 млрд доларів.

На другому місці Харківська обл., де збитки сягають 27,8 млрд доларів.

Серед найбільш постраждалих областей:

Луганська — збитки інфраструктури оцінюють у 17,8 млрд доларів;

Запорізька — 13,5 млрд доларів;

Херсонська — 12,6 млрд доларів;

Київська — 11,2 млрд доларів.

Збитки інфраструктури Сумської та Миколаївської областей оцінили у 5,5 та 5,6 млрд доларів відповідно. На Чернігівщині ця позначка сягнула 3 млрд доларів, на Дніпропетровщині - 2,9.

Інфографіка: UA War Infographics

Водночас є дві області, де збитків інфраструктури внаслідок війни не зафіксовано. Це Тернопільська та Чернівецька області.

Довідка Finance.ua:

У 2023 році на потреби відновлення урядом було використано близько 30 млрд грн конфіскованих в Україні російських активів;

конфіскованих в Україні російських активів; втрати в секторі культури та туризму України включно з недоотриманим доходом склали 19,6 млрд доларів. На довгострокове відновлення пошкодженого та зруйнованого потрібно 8,9 млрд доларів.



УНІАН За матеріалами:

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