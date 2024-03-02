У Міндовкіллі оцінили збитки, нанесені українському довкіллю російською агресією (інфографіка) — Finance.ua

У Міндовкіллі оцінили збитки, нанесені українському довкіллю російською агресією (інфографіка)
Довкілля України значно постраждало від початку повномасштабного вторгнення. Сума спричиненої шкоди оцінюється в 63 млрд доларів через російську агресію.
Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Найбільше потерпає довкілля в таких областях:
- Донецькій — понад ₴18 млрд;
- Луганській — понад ₴13 млрд;
- Харківській — майже ₴11,5 млрд.
У Міндовкіллі наголошують, що названа сума не є остаточною, адже фахівці Держекоінспекції не мають доступу до тимчасово окупованих територій. Саме через це зафіксувати та оцінити всі збитки довкіллю не є можливим.
Як повідомляє очільник Міндовкілля Руслан Стрілець, за два роки повномасштабної війни зафіксовано:
- близько 4000 кейсів екоциду;
- 3 млрд грн довкіллєвих збитків щодня;
- окупація 40% екологічно цінних територій України;
- третину українського лісу окопано, спалено й досі у вогні;
- понад 150 млн тонн викидів у атмосферу, яких без цієї війни не було б.
«Каховська катастрофа. Світові рекорди ракетних обстрілів. Безповоротно зруйновані екосистеми. 156 000 кв км замінованих земель. Пожежі й опустелювання. Жодного куточка в країні, куди б не дісталася війна. Страшна статистика, з якою ми будемо мати справу після деокупації», — сказав Стрілець.
Нагадаємо, за оцінками ЮНЕСКО, на відновлення культурних об'єктів та туристичної галузі Україні знадобиться близько 9 мільярдів доларів протягом наступних 10 років. У той же час, український культурний та туристичний сектори втратили понад 19 мільярдів доларів доходу під час повномасштабної війни з росією.
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