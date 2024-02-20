Блокування кордону завдають більші збитки економіці Польщі, ніж України — асоціація — Finance.ua
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Блокування кордону завдають більші збитки економіці Польщі, ніж України — асоціація

Аграрний ринок
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Блокування кордону завдають більші збитки економіці Польщі, ніж України — асоціація
Блокування кордону завдають більші збитки економіці Польщі, ніж України — асоціація
Економіка Польщі втратить більше коштів через блокаду кордону, ніж України, бо існує великий рівень співпраці між польськими та українськими підприємцями.
Про це заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін в ефірі телемарафону.
«За нашими оцінками, страйки, які відбуваються, завдають польському бюджету та економіці значні збитки, навіть більше, ніж економіці України», — заявив Балін.

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За його словами, польська економіка втратить велику суму коштів, бо існують підприємства, які мають великий рівень кооперації між Україною і Польщею. А також ті, які імпортують польські товари для українських споживачів.
Нагадаємо, у вівторок польські фермери посилили протести поблизу ПП «Медика-Шегині». Протестувальники перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.

Довідка Finance.ua:

  • польські фермери заявили, що з 20 лютого заблокують усі прикордонні пункти пропуску з Україною. Йдеться також про під'їзди до залізничних станцій та морських портів;
  • також фермери, які блокують рух поблизу пунктів пропуску з Україною, заявили про плани продовжити протест ще на місяць — до квітня.
За матеріалами:
Економічна Правда
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