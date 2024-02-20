Поляки почали жорсткі обмеження руху транспорту на кордоні з Україною — Finance.ua

Поляки почали жорсткі обмеження руху транспорту на кордоні з Україною Сьогодні 15:10 — Аграрний ринок

Поляки почали жорсткі обмеження руху транспорту на кордоні з Україною

Польські протестувальники розпочали більш жорстке обмеження руху транспорту на кордоні з Україною.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України в Telegram.

Зокрема, польські фермери повністю заблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Медика-Шегині». Термін завершення такого блокування не повідомлявся.

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Біля пункту пропуску «Долгобичув-Угринів» протестувальники планують перекрити рух для усіх видів транспорту до 17:00 20 лютого.

З 13:00 до 16:00 польські протестувальники мають намір обмежити рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках прикордонного пункту «Зосін-Устилуг». При цьому вони обіцяють пропускати лише вантажівки з гуманітарною допомогою.

До 21:00 20 лютого протестувальники планують блокувати рух вантажівок на пункті пропуску «Корчова-Краківець» на виїзд з Польщі, крім тих, які перевозять критичні вантажі. При цьому, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі в обидва напрямки зможуть рухатися безперешкодно.

Також поляки з 13:00 20 лютого повністю заблокували рух на пункті пропуску «Гребене-Рава-Руська» в обох напрямках всіх категорій транспортних засобів, крім тих, які везуть критично важливі вантажі та гуманітарну допомогу.

До 19:00 організатори польських протестів мають намір повністю заблокувати рух вантажівок на пункті пропуску «Дорогуськ-Ягодин» в обидвох напрямках.

Нагадаємо, польські фермери заявили, що з 20 лютого заблокують усі прикордонні пункти пропуску з Україною. Йдеться також про під'їзди до залізничних станцій та морських портів.

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