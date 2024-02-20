Польща попросила про скасування «єЧерги» на трьох пунктах пропуску — Finance.ua
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Польща попросила про скасування «єЧерги» на трьох пунктах пропуску

Світ
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Польща попросила про скасування «єЧерги» на трьох пунктах пропуску
Польща попросила про скасування «єЧерги» на трьох пунктах пропуску
Польща звернулася до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України з проханням продовжити пілот зі скасуванням «єЧерги» на пунктах пропуску (ПП) «Нижанковичі-Мальховіце», «Угринів-Долгобичув», а також «Рава-Руська-Гребенне».
Про це заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач повідомив у бліцінтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».
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«Сьогодні ми отримали листа від польських колег із Міністерства інфраструктури, які запропонували нам скасувати „єЧергу“ ще на ПП „Рава-Руська-Гребенне“. Ми читаємо це і розуміємо, що, напевно, наша остання комунікація на кордоні (під час спільного відвідування ПП — Ред.) не досягла мети. Адже ми пояснили, що система електронної черги дуже важлива для країни, ми показали результат, вона справді діє. І вони ніби погодилися», — сказав Деркач.
У цьому листі міститься прохання продовжити пілот зі скасуванням «єЧерги» на «Нижанковичі-Мальховіце», «Угринів-Долгобичув», сказав Деркач.

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Раніше повідомлялося, що дію угоди про скасування «єЧерги» для порожнього транспорту на ПП «Нижанковичі-Мальховіце» було продовжено до 1 березня.
Крім того, на ПП «Ягодин-Дорогуськ» припинився рух вантажного транспорту. Там не пропускають гуманітарні, швидкопсувні вантажі та паливо. Через цей пункт пропуску з України не можуть виїхати порожні вантажівки, які їдуть по критично необхідні товари. Вони змушені чекати у більше ніж 15-кілометровій черзі для порожнього транспорту на пункті пропуску «Нижанковичі-Мальховіце».
Заблокованими для вільного руху вантажівок залишаються «Ягодин-Дорогуськ», «Угринів-Долгобичув», «Устилуг-Зосин», «Шегині-Медика», «Рава-Руська — Гребенне» та «Краківець-Корчова». На території Польщі в черзі перебувають 3 тис. вантажівок.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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