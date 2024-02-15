Компанія, чиї вантажівки пошкодили на польському кордоні, вимагатиме відшкодування — Finance.ua

Компанія, чиї вантажівки пошкодили на польському кордоні, вимагатиме відшкодування Сьогодні 15:15 — Фондовий ринок

Компанія, чиї вантажівки пошкодили на польському кордоні, вимагатиме відшкодування

Вантажівки компанії Everwelle OU (Естонія), які були пошкоджені на польському кордоні протестувальниками та з яких висипали зерно, оглянуть та зафіксують пошкодження. Після чого компанія передасть документи юристам та вимагатиме відшкодування.

Про це повідомив представник компанії Everwelle OU Роман Шафростін.

«Досі не знайшли винного в цій ситуації. Якщо говорити про нашу компанію, то ці вантажівки повертаються до України, ми фіксуємо пошкодження, оскільки ми не знаємо, скільки зерна було втрачено. Після того як ми визначимо втрати, ми, звичайно, передамо ці документи юристам і будемо вимагати відшкодування, можливо, від уряду Польщі. Не знаю. Хтось повинен за це відповісти», — зазначає Роман Шафростін.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, польські фермери, які протестували біля пункту пропуску «Дорогуськ» на кордоні з Україною, 11 лютого розсипали на дорогу зерно з трьох українських вантажівок, які йшли транзитом до Литви;

мер Львова Андрій Садовий заявив, що зерно розсипали проросійські провокатори. «Українці буквально поливають кров’ю поля, які народять це зерно. Збирати пшеницю на полі, яке бачило війну — це як працювати сапером. Такі дії - підлість і ганьба», — заявив Садовий.

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