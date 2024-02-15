Компанія, чиї вантажівки пошкодили на польському кордоні, вимагатиме відшкодування — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Компанія, чиї вантажівки пошкодили на польському кордоні, вимагатиме відшкодування

Фондовий ринок
55
Компанія, чиї вантажівки пошкодили на польському кордоні, вимагатиме відшкодування
Компанія, чиї вантажівки пошкодили на польському кордоні, вимагатиме відшкодування
Вантажівки компанії Everwelle OU (Естонія), які були пошкоджені на польському кордоні протестувальниками та з яких висипали зерно, оглянуть та зафіксують пошкодження. Після чого компанія передасть документи юристам та вимагатиме відшкодування.
Про це повідомив представник компанії Everwelle OU Роман Шафростін.
«Досі не знайшли винного в цій ситуації. Якщо говорити про нашу компанію, то ці вантажівки повертаються до України, ми фіксуємо пошкодження, оскільки ми не знаємо, скільки зерна було втрачено. Після того як ми визначимо втрати, ми, звичайно, передамо ці документи юристам і будемо вимагати відшкодування, можливо, від уряду Польщі. Не знаю. Хтось повинен за це відповісти», — зазначає Роман Шафростін.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, польські фермери, які протестували біля пункту пропуску «Дорогуськ» на кордоні з Україною, 11 лютого розсипали на дорогу зерно з трьох українських вантажівок, які йшли транзитом до Литви;
  • мер Львова Андрій Садовий заявив, що зерно розсипали проросійські провокатори. «Українці буквально поливають кров’ю поля, які народять це зерно. Збирати пшеницю на полі, яке бачило війну — це як працювати сапером. Такі дії - підлість і ганьба», — заявив Садовий.
За матеріалами:
AgroPortal.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.