Акцію з зерном на кордоні України організував маргінальний польський політик, — РНБО Сьогодні 15:10 — Казна та Політика

Акцію з зерном на кордоні України організував маргінальний польський політик, — РНБО

Акцію з українським зерном на україно-польському кордоні організував маргінальний польський політик Рафал Маклер.

«Напередодні на кордоні України та Польщі польські протестувальники висипали на дорогу зерно з кількох українських фур. Цю акцію організував Рафал Маклер — один із натхненників протестів, власник логістичної компанії та лідер люблінського осередку маргінальної партії «Конфедерація», — зазначається у повідомленні у Центрі протидії дезінформації РНБО України.

Згідно з даними Центру, ця політсила виступає за вихід Польщі з ЄС, критикує розміщення військ НАТО в країні та агітує за покращення стосунків з РФ. Партія не користується широкою підтримкою поляків. Сам Маклер балотувався у 2019 році в Сейм, але невдало.

«Чергова акція Маклера вочевидь відповідає інтересам РФ, яка зацікавлена у конфлікті між українцями й поляками та зменшенні підтримки України з боку ЄС. Крім того, ця акція стала в пригоді напівкримінальним польським колам, яких підозрюють у рейдерських схемах на ринку перевезень в ЄС», — підкреслюють у ЦПД.

У РНБО підкреслюють, що деструктивні дії окремих політиків не повинні впливати на партнерські й добросусідські відносини України та Польщі.

Блокада кордону з Україною — головні новини

Польські фермери анонсували з 9 лютого відновлення блокади руху українських перевізників на пунктах пропуску. Причиною таких дій фермери називають «рішення Брюсселя про імпорт сільгосппродукції з України і пасивність польського уряду».

10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Ягодин-Дорогуськ», «Рава-Руська-Гребенне» та «Шегині-Медика».

11 лютого у інтернет-мережі було поширено відео, на якому зафіксовано, як перед пунктом пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на українсько-польському кордоні польські фермери-протестувальники висипали зерно з кількох українських фур.

УНІАН За матеріалами:

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