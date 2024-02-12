Акцію з зерном на кордоні України організував маргінальний польський політик, — РНБО — Finance.ua
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Акцію з зерном на кордоні України організував маргінальний польський політик, — РНБО

Казна та Політика
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Акцію з зерном на кордоні України організував маргінальний польський політик, — РНБО
Акцію з зерном на кордоні України організував маргінальний польський політик, — РНБО
Акцію з українським зерном на україно-польському кордоні організував маргінальний польський політик Рафал Маклер.
«Напередодні на кордоні України та Польщі польські протестувальники висипали на дорогу зерно з кількох українських фур. Цю акцію організував Рафал Маклер — один із натхненників протестів, власник логістичної компанії та лідер люблінського осередку маргінальної партії «Конфедерація», — зазначається у повідомленні у Центрі протидії дезінформації РНБО України.
Згідно з даними Центру, ця політсила виступає за вихід Польщі з ЄС, критикує розміщення військ НАТО в країні та агітує за покращення стосунків з РФ. Партія не користується широкою підтримкою поляків. Сам Маклер балотувався у 2019 році в Сейм, але невдало.
«Чергова акція Маклера вочевидь відповідає інтересам РФ, яка зацікавлена у конфлікті між українцями й поляками та зменшенні підтримки України з боку ЄС. Крім того, ця акція стала в пригоді напівкримінальним польським колам, яких підозрюють у рейдерських схемах на ринку перевезень в ЄС», — підкреслюють у ЦПД.
У РНБО підкреслюють, що деструктивні дії окремих політиків не повинні впливати на партнерські й добросусідські відносини України та Польщі.

Блокада кордону з Україною — головні новини

Польські фермери анонсували з 9 лютого відновлення блокади руху українських перевізників на пунктах пропуску. Причиною таких дій фермери називають «рішення Брюсселя про імпорт сільгосппродукції з України і пасивність польського уряду».
10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Ягодин-Дорогуськ», «Рава-Руська-Гребенне» та «Шегині-Медика».
11 лютого у інтернет-мережі було поширено відео, на якому зафіксовано, як перед пунктом пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на українсько-польському кордоні польські фермери-протестувальники висипали зерно з кількох українських фур.

Блокада кордону зі сторони Польщі

За матеріалами:
УНІАН
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