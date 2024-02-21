Прямі збитки аграрного сектора України через війну перевищили $80 млрд — KSE Агроцентр Сьогодні 19:01 — Аграрний ринок

Прямі збитки аграрного сектора України через війну перевищили $80 млрд — KSE Агроцентр

Український аграрний сектор зазнав понад $80 млрд прямих збитків та втрат внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

Про це свідчать розрахунки Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки (KSE Агроцентр), проведеними спільно зі Світовим банком.

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Вартість знищених активів становить $10,3 млрд, що на 18% більше, ніж було оцінено у квітні 2023 року. Найбільшою категорією збитків є пошкоджена та знищена сільськогосподарська техніка, що становить $5,8 млрд або 56,7% від усіх збитків.

Частково або повністю пошкоджено близько 181 000 одиниць сільськогосподарської техніки та устаткування.

Завдану шкоду від викрадення або знищення вже виробленої продукції експерти оцінюють у $1,97 млрд, збитки через пошкодження зерносховищ — $1,8 млрд, збитки, завдані багаторічним насадженням — $398 млн, тваринництву — $254 млн, аквакультурі та рибальству — $35 млн.

Водночас втрати, що включають недоотриманий дохід виробників сільськогосподарської продукції та збільшення собівартості продукції, зросли більш ніж удвічі порівняно з попереднім оглядом, та склали $69,8 млрд.

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Загальні втрати через зниження виробництва в рослинництві становлять $35,1 млрд, додаткові через зниження виробництва тваринницької продукції - $5,6 млрд, втрати, спричинені зниженням внутрішніх цін, оцінюються в $24,1 млрд, а втрати через підвищення собівартості виробництва — $4,4 млрд.

​​Загальні потреби у реконструкції та відновленні протягом наступних 10 років становлять $56 млрд. Пріоритетні потреби на 2024 рік — $435 млн, більшість із яких уже покрито донорським фінансуванням.

Довідка Finance.ua

за даними проєкту «росія заплатить» КSE Institute, сума збитків інфраструктури України через війну станом на січень 2024 року сягнула майже 155 млрд доларів. На першому місці за сумою збитків залишається житловий фонд. Прямі збитки від руйнувань цих обʼєктів оцінюються у $58,9 млрд;

голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев раніше повідомляв, що якщо припустити, що під час повітряної тривоги зупиняється половина економіки, збитки за одну добу тривоги умовно становитимуть 9 млрд грн.



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