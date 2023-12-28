Збитки українського агросектору цьогоріч можуть сягнути $3 мільярдів — експерт — Finance.ua
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Збитки українського агросектору цьогоріч можуть сягнути $3 мільярдів — експерт

Аграрний ринок
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Збитки українського агросектору цьогоріч можуть сягнути $3 мільярдів — експерт
Збитки українського агросектору цьогоріч можуть сягнути $3 мільярдів — експерт
Відповідно до прогнозів асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», у 2023 році збитки аграрного сектору України за оптимістичним сценарієм можуть становити близько 3 млрд дол. США.
Про це розповів генеральний директор УКАБ Олег Хоменко в інтерв'ю Укрінформу.
«За підрахунками УКАБ, цьогорічні збитки сектору за оптимістичними прогнозами сягнуть приблизно 3 млрд доларів США. І це — оптимістичний сценарій», — сказав він.
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Хоменко зазначив, що цьогоріч виробництво зернових та олійних культур в Україні є збитковим, за виключенням виробництва сої. Зокрема, за даними асоціації, виробництво пшениці збиткове на 36 доларів США за тонну (станом на жовтень цього року), ячменю — 83 долари за тонну, кукурудзи — 56 доларів за тонну та соняшнику — 39 доларів США за тонну.
«Соя зберігає прибутковість завдяки переробці та попиту на продукти переробки. На жаль, всі інші культури сьогодні аграрії виробляють собі у збиток», — пояснив експерт.
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Хоменко наголосив, що найбільш значний фактор впливу на прибутковість агросектору — значно ускладнена експортна логістика. За умови її здешевлення українські аграрії змогли б отримати прибутки.
Нагадаємо, станом на вересень 2023 року прямі та опосередковані збитки українських аграріїв через війну перевищили 40 мільярдів доларів США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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