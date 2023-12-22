Україна через війну втратила врожаю на $2 млрд — Finance.ua

Україна через війну втратила врожаю на $2 млрд Сьогодні 04:53 — Аграрний ринок

Україна через війну втратила врожаю на $2 млрд

Через повномасштабну війну рф проти України зберігається занепокоєння щодо загроз продовольчій безпеці - як в Україні, так і в глобальному масштабі. Про це повідомляє NASA Harvest.

Однією з найбільших проблем для моніторингу виробництва продуктів харчування в охопленій війною країні є той факт, що наземний доступ залишається надзвичайно небезпечним. Завдяки гарній погоді в поєднанні зі стійкістю фермерів, супутниковий аналіз NASA Harvest виявив продуктивний і високоврожайний сезон.

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Незважаючи на загальне зменшення посівних площ через війну, у сезоні 2023 року відбулося збільшення врожайності та виробництва порівняно з 2022 роком як для пшениці, так і для соняшнику, двох основних експортних культур в Україні.

За попередніми оцінками, від 2,1 — 2,8 млн га сільськогосподарських угідь покинуто в результаті війни. Ці занедбані поля становлять від 6,5 до 8,5% від загальних посівних площ України і розташовані вздовж лінії фронту.

Україна зазнала економічних збитків у розмірі близько $2 млрд через втрату врожаю, і ці втрачені врожаї могли годувати 25 млн людей протягом цілого року. В 2023 році через війну було занедбано приблизно 7% сільськогосподарських угідь в Україні.

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