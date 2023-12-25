Україна зібрала рекордний урожай гречки, проте наступного року може бути дефіцит — Finance.ua

Україна зібрала рекордний урожай гречки, проте наступного року може бути дефіцит Сьогодні 03:17 — Аграрний ринок

За даними Міністерства агрополітики, Україна у сезоні 2023 р. отримала рекордний урожай гречки — близько 207,4 тис. т. Це практично вдвічі більше за річне споживання.

Про це в інтерв'ю «Апострофу» розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

За даними карти «Врожай онлайн-2023», станом на 30 листопада найбільше гречки, понад 23 тис. т, цьогоріч намолотили у Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій областях, а у Сумській — понад 28 тис. т. За словами посадовця, в Україні нині надлишок гречки, і ціни різко знизилися. Це тішить покупців, натомість аграрії висловлюють занепокоєння: вони недоотримують кошти, і це може призвести до того, що наступного гречки буде посіяно менше і виникне дефіцит.

«Виробники шукають шляхи реалізації своєї продукції. Зокрема, з’явився експорт гречки, якого раніше практично не було. Головна причина цього — наявність в Європі мільйонів наших біженців. Вони формують досить значний попит на гречку і поширюють культуру її споживання. Це примушує європейські мережі закуповувати цей продукт в Україні», — зазначив перший заступник міністра аграрної політики.

За його словами, попри війну Україна залишається важливим гравцем на світовому продовольчому ринку. І Уряд зі свого боку сприяє цьому. Зняті всі обмеження на експорт гречки, які існували раніше. Завдяки цьому ми вийшли на європейський ринок гречки.

«Найкращим шляхом є, звичайно, море. Інші маршрути, як би ми їх не навантажували, навряд чи впораються з такою кількістю продукції», — зазначив Тарас Висоцький.

За його словами, велике значення для України нині має морський коридор, який почав діяти у вересні. Сьогодні він успішно працює.

«Кількість кораблів, які попри постійні ворожі обстріли проходять до портів Великої Одеси, поступово зростає. Це дає певні підстави для стриманого оптимізму. Якщо рух коридором й надалі зростатиме, то це дасть можливість задовольнити потреби експорту», — додав посадовець.

ukragroconsult За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.