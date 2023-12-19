Скільки грошей втратила економіка України через блокування кордону з Польщею — Finance.ua

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Скільки грошей втратила економіка України через блокування кордону з Польщею

Аграрний ринок
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Скільки грошей втратила економіка України через блокування кордону з Польщею
Скільки грошей втратила економіка України через блокування кордону з Польщею
Україна втратила понад 1 млрд євро через страйки польських перевізників, які заблокували роботу пунктів пропуску на кордоні з Польщею.
Про це заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін під час брифінгу у Медіацентрі Україна-Укрінформ.
«Економіка держави (України. — Ред.) втратила через цей страйк понад 1 млрд євро», — сказав він.
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Балін зазначив, що водночас польська економіка недоотримала ще більше коштів внаслідок заблокованого кордону.
За його словами, день простою для української вантажівки на кордоні коштує близько 300−350 євро залежно від компанії. Тому автоперевізники шукають можливості для мінімізації своїх збитків і, зокрема, перенаправляють автомобілі через кордон з іншими країнами.
Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова — Краківець», «Гребенне — Рава-Руська», «Дорогуськ — Ягодин».
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Серед основних вимог — повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом з 30 червня 2024 року.
11 грудня польські страйкарі розблокували найбільший пункт пропуску вантажівок на кордоні з Україною «Ягодин — Дорогуськ». Однак уже 18 грудня блокування кордону поновилося. До страйкарів приєдналися польські аграрії, які висувають свої вимоги. Серед вимог — заборона імпорту цукру з України, негайні безпосередні доплати аграріям, грошова компенсація для виробників кукурудзи тощо.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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