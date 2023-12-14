Словаччина послабила блокаду кордону з Україною — Finance.ua
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Словаччина послабила блокаду кордону з Україною

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Словаччина частково відновила пропуск вантажівок з України на тлі блокади кордону.
Як повідомляє Державна прикордонна служба України, станом на 06:00 у пункті пропуску «Ужгород» на виїзд з України оформлено 28 вантажних автомобілів. 24 з них уже пройшли всі види контролю на словацькій стороні.
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«Від 19:30 13 грудня, словацька сторона частково відновила пропускні операції в напрямку в'їзду на свою територію. Попередньо повідомлялося, що на в'їзд у Словаччину прийматимуть по 2 автомобілі за годину. Фактично за годину пропускають по 3−4 вантажівки», — йдеться у повідомленні.
Перевізники з Польщі продовжують блокувати кордон з Україною на чотирьох напрямках. У чергах на території Польщі зараз знаходяться тисячі вантажівок чекаючи виїзду в Україну.
Також до польських перевізників приєднався Союз автомобільних перевізників Словаччини, з 1 грудня заблокувавши пункт пропуску «Ужгород» на кордоні з Україною. 5 грудня рух вантажівок був відновлений, однак словацькі перевізники відновили блокаду, оскільки ситуація зі скасуванням системи дозволів для українських далекобійників не вирішена.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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