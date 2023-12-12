Розблокований пункт пропуску на кордоні з Польщею знову перекрили: перевізники сперечаються з поліцією — Finance.ua

Розблокований пункт пропуску на кордоні з Польщею знову перекрили: перевізники сперечаються з поліцією Сьогодні 11:15

Рух транспорту через пункт пропуску «Дорогуськ-Ягодин», який розблокували 11 грудня, знову заблоковано. Відповідні фото та відео поширив один з організаторів протестів польських перевізників Рафаль Меклер.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі Українській правді підтвердив, що о 20:00 з боку польського пункту пропуску «Дорогуськ» перебувала вантажівка.

Згодом Меклер оприлюднив відео, на якому можна побачити польських правоохоронців. Протестувальник пише, що поліцейські виставили кордон зі щитів у відповідь на їх намір заблокувати переїзд.

Розблокування пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ»

Як відомо, польські перевізники страйкують на кордоні з 6 листопада, до них приєднувалися і польські фермери. Заблокованими виявилися пункти пропуску «Корчова — Краківець», «Гребенне — Рава-Руська», «Дорогуськ — Ягодин» та «Медика — Шегіні».

Єврокомісарка з транспорту Адіна Велян критикувала польський уряд за те, що він не здатний вирішити цю проблему. Група європейських депутатів заявила, що ситуація служить інтересам Кремля та шкодить репутації як Польщі, так і всього Євросоюзу.

УНІАН За матеріалами:

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