Збитки на мільйони гривень. Бізнес оцінив фінансові втрати від блокади кордону — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Збитки на мільйони гривень. Бізнес оцінив фінансові втрати від блокади кордону

Фондовий ринок
140
Збитки на мільйони гривень. Бізнес оцінив фінансові втрати від блокади кордону
Збитки на мільйони гривень. Бізнес оцінив фінансові втрати від блокади кордону, Фото: Getty Images
У середньому одна компанія за один день простою внаслідок блокади пунктів пропуску втрачає близько 1 млн гривень. Загалом опитані компанії з початку простою понесли збитки щонайменше на 305,8 млн гривень.
Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація за результатами опитування серед 55 членських фірм.
«При цьому однаково потерпають як імпортери, так і експортери, адже 49% компаній ввозять продукцію в Україну. Водночас 25% товарів прямують до Польщі, 15% - до Німеччини, а також до інших країн Балтії, Західної Європи, США, Канади, країн Азії та Африки», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Блокування руху на кордоні польськими перевізниками вже призвело до численних негативних наслідків для бізнесу в Україні та їх контрагентів за кордоном:
  • суттєво зростають витрати на перевезення, що впливає на собівартість продукції та цінову конкурентоспроможність компаній;
  • спостерігається зміна маршрутів, водночас збільшуються черги на словацькому і угорському кордонах;
  • бізнес вже повідомляє про дефіцит транспорту, зокрема й через небажання перевізників брати замовлення на час страйку;
  • неможливість виконати зобов’язання перед українськими та іноземними замовниками потягне за собою штрафні санкції з боку покупців, скасування подальших замовлень та втрату клієнтів;
  • неможливість імпортувати необхідну сировину чи комплектуючі створює ризики для українських виробництв.
Все це безпосередньо впливає на доступ населення в Україні до необхідних товарів та безперебійну роботу підприємств.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.