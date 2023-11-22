Збитки на мільйони гривень. Бізнес оцінив фінансові втрати від блокади кордону — Finance.ua

Збитки на мільйони гривень. Бізнес оцінив фінансові втрати від блокади кордону Вчора 15:39 — Фондовий ринок

Збитки на мільйони гривень. Бізнес оцінив фінансові втрати від блокади кордону, Фото: Getty Images

У середньому одна компанія за один день простою внаслідок блокади пунктів пропуску втрачає близько 1 млн гривень. Загалом опитані компанії з початку простою понесли збитки щонайменше на 305,8 млн гривень.

Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація за результатами опитування серед 55 членських фірм.

«При цьому однаково потерпають як імпортери, так і експортери, адже 49% компаній ввозять продукцію в Україну. Водночас 25% товарів прямують до Польщі, 15% - до Німеччини, а також до інших країн Балтії, Західної Європи, США, Канади, країн Азії та Африки», — сказано в повідомленні.

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Блокування руху на кордоні польськими перевізниками вже призвело до численних негативних наслідків для бізнесу в Україні та їх контрагентів за кордоном:

суттєво зростають витрати на перевезення, що впливає на собівартість продукції та цінову конкурентоспроможність компаній;

спостерігається зміна маршрутів, водночас збільшуються черги на словацькому і угорському кордонах;

бізнес вже повідомляє про дефіцит транспорту, зокрема й через небажання перевізників брати замовлення на час страйку;

неможливість виконати зобов’язання перед українськими та іноземними замовниками потягне за собою штрафні санкції з боку покупців, скасування подальших замовлень та втрату клієнтів;

неможливість імпортувати необхідну сировину чи комплектуючі створює ризики для українських виробництв.

Все це безпосередньо впливає на доступ населення в Україні до необхідних товарів та безперебійну роботу підприємств.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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