На відбудову вже спрямували близько 30 млрд грн конфіскованих в Україні активів рф — Finance.ua
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На відбудову вже спрямували близько 30 млрд грн конфіскованих в Україні активів рф

Казна та Політика
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На відбудову вже спрямували близько 30 млрд грн конфіскованих в Україні активів рф
На відбудову вже спрямували близько 30 млрд грн конфіскованих в Україні активів рф
У 2023 році на потреби відновлення урядом було використано близько 30 млрд грн конфіскованих в Україні російських активів.
Про це під час пресконференції сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«Минулого року ми використали близько 30 млрд грн конфіскованих в Україні російських активів; це від російських банків та підприємств. Наразі АРМА виставляє на продаж яхту Медведчука, і кошти від цього продажу будуть надходити у державний Фонд відновлення та також використовуватись для відновлення України», — сказав Шмигаль.
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Він нагадав, що Україна спільно зі Світовим банком проводять оцінку збитків внаслідок російської агресії.
«Загальна сума збитків і втрат оцінена в третьому звіті Світового банку на суму 499 млрд дол.», — сказав Шмигаль.
За його словами, наразі фінансова потреба на відбудову України становить майже 486 млрд дол., 15 млрд дол. — це витратити на «швидке відновлення».
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Нагадаємо, за результатами оновленої «Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA3)» станом на 31 грудня 2023 року загальна вартість відбудови та відновлення України у найближчі 10 років становить 486 млрд дол. США.
Радник президента України з економічних питань Олег Устенко раніше заявляв, що відновлення України — це два великі треки. Один стосується повоєнного відновлення. Він вимагає колосальних сум, оскільки прямі збитки від російської агресії становлять близько 750 млрд дол., а з урахуванням непрямих збитків сума сягає близько трильйона.
Ще один трек — план так званого швидкого відновлення (Fast Recovery Plan). Там йдеться про суму близько 15 млрд дол. Саме для нього пропонується використовувати доходи від заморожених на Заході російських активів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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