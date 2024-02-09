Українці назвали запоруку відновлення України — дослідження
На думку українців в топ-5 ключових факторів відновлення України входить боротьба з корупцією (77%) та державна політика збереження людського капіталу (53%).
Про це йшлося в дослідженні grc.ua.
Cтворення привабливих умов праці для молоді (53%) та привабливі умови для інвесторів (51%) також назвали опитувані.
Важливими факторами відновлення є реформування судової системи (39%) та розвиток української промисловості (39%). Також поряд з реформуванням податкової системи (36%).
Опитані зазначили надзвичайну важливість повернення українців, що емігрували, з-за кордону.
Довідка Finance.ua:
- За оцінками експертів, корупція в Західній Європі та Європейському Союзі погіршується. І це сталося вперше за понад десять років. Про це йдеться у останньому звіті Transparency International, яка опублікувала свій останній звіт про антикорупційні зусилля в Західній Європі та ЄС.
Найменш корумповані країни у світі:
- Данія,
- Фінляндія,
- Нова Зеландія.
- Незважаючи на хороші позиції в загальному списку, кілька високопоставлених демократій, як-от Швеція (82), Нідерланди (79), Ісландія (72) і Сполучене Королівство (71), зафіксували свої найнижчі результати в річному CPI з 2012 року. Найкращі показники мали Данія (90), Фінляндія (87) і Норвегія (84), а найнижчі - Угорщина (42), Румунія (46) і Болгарія (45).
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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