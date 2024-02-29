Данія виділила ще майже 1,5 млн доларів на допомогу у відновленні України — Finance.ua
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Данія виділила ще майже 1,5 млн доларів на допомогу у відновленні України

Казна та Політика
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Данія виділила ще майже 1,5 млн доларів на допомогу у відновленні України
Данія виділила ще майже 1,5 млн доларів на допомогу у відновленні України
Уряд Данії виділив додатковий грант у розмірі 10 млн данських крон (1,45 млн доларів) для зміцнення дансько-українського муніципального співробітництва з відновлення України.
Про це повідомляє пресслужба уряду Данії.
Кошти підуть на співпрацю між муніципалітетами Орхуса і Копенгагена та українськими містами Львів, Київ і Миколаїв.
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«Йдеться, наприклад, про поширення данського досвіду в галузі чистішої води та стабільнішої енергетики для українських муніципалітетів», — ідеться в повідомленні.
Навесні 2023 року Україна і Данія вирішили, що данська підтримка відновлення через Фонд України має включати данські муніципалітети, які, співпрацюючи з українськими муніципалітетами-партнерами, можуть внести конкретний внесок у відновлення і розвиток українських місцевих громад.
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Початковий діалог між данськими та українськими партнерами влітку та восени 2023 року продемонстрував великий взаємний інтерес до співпраці, і незадовго до початку року було затверджено чотирирічний проєкт вартістю 20 млн данських крон.
Муніципалітети визначили низку можливих сфер співробітництва: енергоефективність, водопостачання, міський розвиток/адаптація до клімату, сприяння створенню рамкових умов для приватного сектору, лікування ветеранів та людей з обмеженими можливостями/травмами, а також залучення молоді.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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