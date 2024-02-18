Данія передасть Україні всю артилерію, яку має в запасі — Finance.ua
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Данія передасть Україні всю артилерію, яку має в запасі

Світ
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Данія передасть Україні всю артилерію, яку має в запасі
Данія передасть Україні всю артилерію, яку має в запасі
Україна отримає від Данії всю артилерію, яку країна має в запасі. Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликає партнерів наростити постачання зброї Україні.
Про це вона заявила під час 7-го Українського ланчу в Мюнхені.
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Прем'єр-міністерка зауважила, що європейські лідери у питанні постачання зброї часто посилаються на проблеми з виробництвом. Вона наголошує, що у Європи є зброя та її необхідно передати Україні.
«Україна у нас просить боєприпаси і артилерію зараз. Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. Тому вибачте, друзі, в Європі є військове обладнання, це питання не лише виробництва. У нас є зброя, боєприпаси, системи ППО, які ми поки що не використовуємо. Їх треба передати Україні», — сказала вона.
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Фредеріксен додала, що під час пандемії COVID-19 Європа та США змогли оперативно винайти вакцину і виробили її у необхідних об'ємах. Вона переконана, це можна зробити зі зброєю.
Також глава уряду Данії підтримала інтеграцію України в ЄС та НАТО. Фредеріксен переконана, що ЄС повинен дати Україні чіткий сигнал, що вона приєднається до блоку.
За матеріалами:
РБК-Україна
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