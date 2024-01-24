ІТ-коаліція: Данія виділила 12 мільйонів євро на розвиток кіберзахисту в ЗСУ та Міноборони — Finance.ua

ІТ-коаліція: Данія виділила 12 мільйонів євро на розвиток кіберзахисту в ЗСУ та Міноборони Сьогодні 15:16 — Казна та Політика

ІТ-коаліція: Данія виділила 12 мільйонів євро на розвиток кіберзахисту в ЗСУ та Міноборони

Данія анонсувала допомогу обсягом понад 12 млн євро для розвитку кіберстійкості систем Збройних сил України і Міноборони України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Данії.

У рамках нової зустрічі формату «Рамштайн» 23 січня Данія та інші країни-учасниці ІТ-коаліції підписали домовленість про співпрацю, де визначено внески країн.

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«Данія надає 91 мільйон данських крон (близько 12 мільйонів євро. — Ред.) для пріоритетних проєктів з кібербезпеки у рамках ІТ-коаліції, що має посприяти загальному зміцненню кіберзахисту у Збройних силах України», — йдеться в заяві данського міністерства.

В Копенгагені також наголосили, що атаки у кіберпросторі стали постійною складовою війни росії проти України.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен зазначив, що Данія і раніше виділяла допомогу для підвищення захисту найважливішої ІТ-інфраструктури.

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«Природно, що ми надаємо підтримку Україні у тій сфері, де вже були активними», — зауважив урядовець.

Зазначається, що крім Данії, в коаліції беруть участь Естонія, Люксембург, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна. Наразі Данія, Естонія та Люксембург надали коаліції фінансові пожертви.

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