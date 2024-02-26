Швидке відновлення України: скільки дасть використання прибутків з активів рф — Finance.ua

Швидке відновлення України: скільки дасть використання прибутків з активів рф Сьогодні 16:15

Швидке відновлення України: скільки дасть використання прибутків з активів рф

Відновлення України — це два великі треки. Один стосується повоєнного відновлення. Він вимагає колосальних сум, оскільки прямі збитки від російської агресії становлять близько 750 млрд дол., а з урахуванням непрямих збитків сума сягає близько трильйона.

Про це в ефірі телеканалу FfeeDom сказав радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

Але є ще один трек — план так званого швидкого відновлення (Fast Recovery Plan). Там йдеться про суму близько 15 млрд дол. Саме для нього пропонується використовувати доходи від заморожених на Заході російських активів.

Швидке відновлення передбачає відновлення економіки та розв’язання гуманітарних питань, насамперед пов’язаних із відновленням житла.

Читайте також Bloomberg назвав причину, чому США не вводять більш жорсткі санкції проти рф

«Коли йдеться про швидке відновлення економіки України, розв’язання таких гуманітарних питань, то це 15 млрд дол., які потрібні для країни для того, щоб швидко відновитися. Тут, наскільки я розумію, на поточному етапі йдеться про те, що можна користуватись тими прибутками, які зароблені на заморожених активах російської федерації. Так, є, з одного боку, допомога європейців та країн учасників „Великої сімки“, але водночас правильно і справедливо скористатися цим профітом, прибутком, який був зароблений на російських активах», — зазначив Устенко.

За його оцінкою, прибуток, який приносять 300−350 млрд дол. активів Центробанку рф, можна оцінити на рівні як мінімум 3 млрд дол. у річному вимірі.

Читайте також Україна у 2024 році розраховує отримати 4 мільярди доларів з заморожених активів рф

«Насправді ця цифра може коливатися від 3 млрд дол. до, я б оцінив, 8 млрд дол. у річному вимірі. Тобто мінімум, про який ми з вами говоримо за два роки цієї війни, — це 6 млрд дол. за поганого розкладу. Якщо говорити про більш оптимістичний сценарій, він і більш реалістичний, то ми говоримо про суму до 10 млрд дол. Ця сума, про яку домовилися, розробляючи юридичний механізм, має бути передана Україні якраз для програми Fast Recovery Plan — для швидкого відновлення «, — заявив Олег Устенко.

Він зазначив, що самі заморожені кошти рф, включаючи вже враховані та ще не враховані активи російської номенклатури, можуть бути використані вже у післявоєнний період для глобального відновлення України.

uatv За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.