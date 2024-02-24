Bloomberg назвав причину, чому США не вводять більш жорсткі санкції проти рф — Finance.ua

Bloomberg назвав причину, чому США не вводять більш жорсткі санкції проти рф Сьогодні 16:30 — Світ

щоб не розхитувати світову економіку.

Джо Байден 23 лютого оголосив про нові санкції проти росії. Однак США утрималися від запровадження найбільш жорстких заходів,

Про це пише Bloomberg.

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Зазначається, що це найбільший 200-сторінковий список об'єктів, що базуються в росії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Китаї та інших країнах пакет фінобмежень від початку повномасштабної агресії рф проти України.

У виданні додається, не менш помітні компанії і сектора, що не потрапили в цей список. Мова йде про металургійний сектор, обмеження, пов’язані з енергетикою, а також вторинні санкції проти банків.

«Ця обережність відображає те, що, незважаючи на всі розмови Байдена про санкції, його команда як і раніше не бажає займатися потоками доходів, які, на думку експертів, дійсно завдадуть шкоди економіці росії, через страх викликати масштабні потрясіння, які можуть відбитися на економіці США», — пише Bloomberg.

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Прогнозується, що можливими цілями у рамках більш жорсткого підходу можуть стати іноземні банки, які допомагають росії закуповувати технології і матеріали, необхідні їй для продовження війни, а також торгівля збагаченим ураном і металами, такими як алюміній та нікель. США також можуть конфіскувати і розподілити заморожені російські суверенні активи. Усі ці заходи несуть у собі значні ризики.

За словами колишнього чиновника Міністерства фінансів США Кіма Донована, необхідно ввести більш стратегічні заходи, які можуть спричинити негативний вплив на світову економіку в цілому, щоб справді вплинути на росію.

«Нам доведеться почати ухвалювати більш складні рішення і приймати наслідки, що супроводжують ці рішення», — резюмував він.

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Нагадаємо, США запровадять санкції проти понад 500 осіб через агресію росії. Джо Байден уточнив, що санкції стосуватимуться причетних до ув’язнення Навального, а також російського фінансового сектора, оборонно-промислового комплексу, мереж закупівель та тих, хто бере участь у обході санкцій.

УНІАН За матеріалами:

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