Британія ввела нові санкції проти рф — Finance.ua
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Британія ввела нові санкції проти рф

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Британія ввела нові санкції проти рф
Британія ввела нові санкції проти рф
Велика Британія ввела понад 50 нових санкцій проти фізичних і юридичних осіб, які підтримують незаконну війну рф в Україні.
Про це заявив міністр закордонних справ Девід Кемерон, передає пресслужба уряду Британії.
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Санкції спрямовані на ключові джерела доходів росії, обмежуючи торгівлю металами, алмазами та енергоресурсами, а також проти тих, хто постачає боєприпаси.
Під санкції потрапили:
  1. Компанії, пов’язані з виробництвом боєприпасів, таких як системи запуску ракет, ракети, вибухові речовини та інші критично важливі товари, що використовуються у військовій техніці. До їх числа входить ДПЗ ім. Свердлова, найбільше підприємство російської промисловості боєприпасів.
  2. Ключові російські імпортери і виробники верстатів, які відіграють важливу роль у виробництві життєво важливих оборонних систем і компонентів — від ракет і двигунів до танків і винищувачів.
  3. Нафтотрейдер Нільс Троост і його компанія Paramount Energy & Commodities SA. Троост сприяє безперешкодній торгівлі російською нафтою поза зоною дії санкцій Великої Британії та країн «Великої сімки», зокрема через компанію Paramount Energy & Commodities DMCC, яка базується в ОАЕ і яку Велика Британія внесла до списку в листопаді 2023 року.
  4. Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management і Active Shipping, які працюють у російському енергетичному секторі як частина тіньового флоту путіна.
  5. Дві російські алмазні компанії і Павло Олексійович Мариничев, новий генеральний директор «Алроси», найбільшого державного російського виробника алмазів, частка якого на світовому алмазному ринку оцінюється в 30%.
  6. П’ять топ-менеджерів або власників провідних російських виробників міді, цинку і сталі.
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Нагадаємо, США готуються внести значний пакет санкцій проти росії. Він спрямований на обмеження її оборонної промисловості та зниження експортних можливостей. Цей санкційний пакет охопить різні елементи російської оборонно-промислової бази і джерела доходів російської економіки, що спільно вплине на військовий потенціал росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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