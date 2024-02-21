ЄС узгодив 13-й пакет санкцій проти росії — Finance.ua

ЄС узгодив 13-й пакет санкцій проти росії Сьогодні 11:40

ЄС узгодив 13-й пакет санкцій проти росії

Посли ЄС затвердили 13-й пакет санкцій проти росії. Про це повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк.

«Посли ЄС щойно дали зелене світло 13-му пакету санкцій ЄС проти росії. Має бути опублікований напередодні річниці (російського вторгнення) 24 лютого», — написав він у соцмережі Х.

Раніше посадовець ЄС повідомляв, що 13-й пакет санкцій проти росії включатиме тільки чорні списки.

«Пакет потрібен до двохріччя (повномасштабної. — Ред.) війни, часу небагато, тому ЄС пропонує лише індивідуальні санкції, що й зроблять партнери G7. Але в той же час Єврокомісія продовжить працювати над впровадженням секторальних і ухвалених санкцій та боротьбу з їх обходом», — сказав співрозмовник.

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Повідомлялось, що Єврокомісія отримала 245 пропозицій щодо нових підсанкційних осіб, з них 160 — компанії і люди, причетні до військового сектора, в тому числі до виробництва безпілотників, боєприпасів та високотехнологічних товарів:

«18 пропозицій стосувалися постачання зброї до Північної Кореї; 10 білоруських компаній і фізичних осіб; серед більш відомих імен — адмірал Чорноморського флоту і губернатор Тульської області».

Як пише агенція Reuters, схвалений 21 лютого новий санкційний пакет передбачає додавання до списку майже 200 юридичних та фізичних осіб, але не передбачає жодних нових секторальних заходів.

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