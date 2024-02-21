ЄС узгодив 13-й пакет санкцій проти росії — Finance.ua

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ЄС узгодив 13-й пакет санкцій проти росії

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ЄС узгодив 13-й пакет санкцій проти росії
ЄС узгодив 13-й пакет санкцій проти росії
Посли ЄС затвердили 13-й пакет санкцій проти росії. Про це повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк.
«Посли ЄС щойно дали зелене світло 13-му пакету санкцій ЄС проти росії. Має бути опублікований напередодні річниці (російського вторгнення) 24 лютого», — написав він у соцмережі Х.
Раніше посадовець ЄС повідомляв, що 13-й пакет санкцій проти росії включатиме тільки чорні списки.
«Пакет потрібен до двохріччя (повномасштабної. — Ред.) війни, часу небагато, тому ЄС пропонує лише індивідуальні санкції, що й зроблять партнери G7. Але в той же час Єврокомісія продовжить працювати над впровадженням секторальних і ухвалених санкцій та боротьбу з їх обходом», — сказав співрозмовник.
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Повідомлялось, що Єврокомісія отримала 245 пропозицій щодо нових підсанкційних осіб, з них 160 — компанії і люди, причетні до військового сектора, в тому числі до виробництва безпілотників, боєприпасів та високотехнологічних товарів:
«18 пропозицій стосувалися постачання зброї до Північної Кореї; 10 білоруських компаній і фізичних осіб; серед більш відомих імен — адмірал Чорноморського флоту і губернатор Тульської області».
Як пише агенція Reuters, схвалений 21 лютого новий санкційний пакет передбачає додавання до списку майже 200 юридичних та фізичних осіб, але не передбачає жодних нових секторальних заходів.
За матеріалами:
Радіо Свобода
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