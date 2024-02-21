У Білому домі розкрили подробиці нового пакета санкцій проти рф — Finance.ua

У Білому домі розкрили подробиці нового пакета санкцій проти рф Сьогодні 15:46 — Світ

У Білому домі розкрили подробиці нового пакета санкцій проти рф

США готуються внести значний пакет санкцій проти росії. Він спрямований на обмеження її оборонної промисловості та зниження експортних можливостей.

Про це повідомив радник президента США з національної безпеки, Джейк Салліван.

«Ми плануємо представити пакет санкцій наприкінці поточного тижня, що, безумовно, буде подією після трагічної загибелі Олексія Навального. Цей набір санкцій також буде представлено напередодні дворіччя війни рф проти України», — зазначив Салліван.

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Згідно з його заявою, цей санкційний пакет охопить різні елементи російської оборонно-промислової бази і джерела доходів російської економіки, що спільно вплине на військовий потенціал росії.

«Слід зазначити, що ці санкції доповнять уже наявну систему санкцій, яку ми формували з нашими союзниками та партнерами протягом останніх двох років», — додав радник президента США з національної безпеки.

Він також наголосив, що США та їхні союзники наполегливо працюють над продовженням накладення санкцій у відповідь на дії росії щодо Навального та України, а також через загрозу, яку росія становить для міжнародного миру та безпеки.

Довідка Finance.ua:

21 лютого посли ЄС затвердили 13-й пакет санкцій проти росії. Він має бути опублікований напередодні річниці (російського вторгнення) 24 лютого;

Європейський Союз продовжив санкції за незаконне визнання, окупацію чи анексію російською федерацією окремих непідконтрольних уряду територій України ще на рік — до 24 лютого 2025 року;



Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США 8 лютого оголосило про запровадження санкцій проти додаткових категорій російських діамантів відповідно до рішення країн «Групи семи».



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