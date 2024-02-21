У Білому домі розкрили подробиці нового пакета санкцій проти рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Білому домі розкрили подробиці нового пакета санкцій проти рф

Світ
32
У Білому домі розкрили подробиці нового пакета санкцій проти рф
У Білому домі розкрили подробиці нового пакета санкцій проти рф
США готуються внести значний пакет санкцій проти росії. Він спрямований на обмеження її оборонної промисловості та зниження експортних можливостей.
Про це повідомив радник президента США з національної безпеки, Джейк Салліван.
«Ми плануємо представити пакет санкцій наприкінці поточного тижня, що, безумовно, буде подією після трагічної загибелі Олексія Навального. Цей набір санкцій також буде представлено напередодні дворіччя війни рф проти України», — зазначив Салліван.
Читайте також
Згідно з його заявою, цей санкційний пакет охопить різні елементи російської оборонно-промислової бази і джерела доходів російської економіки, що спільно вплине на військовий потенціал росії.
«Слід зазначити, що ці санкції доповнять уже наявну систему санкцій, яку ми формували з нашими союзниками та партнерами протягом останніх двох років», — додав радник президента США з національної безпеки.
Він також наголосив, що США та їхні союзники наполегливо працюють над продовженням накладення санкцій у відповідь на дії росії щодо Навального та України, а також через загрозу, яку росія становить для міжнародного миру та безпеки.

Довідка Finance.ua:

  • 21 лютого посли ЄС затвердили 13-й пакет санкцій проти росії. Він має бути опублікований напередодні річниці (російського вторгнення) 24 лютого;
  • Європейський Союз продовжив санкції за незаконне визнання, окупацію чи анексію російською федерацією окремих непідконтрольних уряду територій України ще на рік — до 24 лютого 2025 року;
  • Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США 8 лютого оголосило про запровадження санкцій проти додаткових категорій російських діамантів відповідно до рішення країн «Групи семи».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.