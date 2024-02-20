Боррель спрогнозував орієнтовні терміни ухвалення 13-го пакета санкцій ЄС проти росії — Finance.ua

Боррель спрогнозував орієнтовні терміни ухвалення 13-го пакета санкцій ЄС проти росії Сьогодні 11:45

Боррель спрогнозував орієнтовні терміни ухвалення 13-го пакета санкцій ЄС проти росії

Високий представник ЄС Жозеп Боррель сподівається, що країни ЄС зможуть погодити 13-й пакет санкцій проти росії до 24-го лютого.

Про це він сказав у Брюсселі під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ.

«Ми говорили з міністром Кулебою, який дистанційно приєднався до нас. Наближаємося до сумної позначки у два роки з моменту, як путін розпочав цю війну. Переконаний, що він не очікував, що його армія через два роки все ще буде у війні. Але путін продовжує вражати цивільні об'єкти та цивільну інфраструктуру, щоб завдати страждань населенню, випробувати його на стійкість. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну… Ми обговорили 13-й пакет санкцій. Сподіваюся, він буде ухвалений до 24 лютого», — сказав Боррель.

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Він зауважив, що країни-члени продовжують обговорювати можливість використання надзвичайного прибутку від утримання російських активів, заблокованих на території ЄС. Ці надходження мають бути спрямовані на внески у відновлення та відбудову України, однак країни ЄС все ще не досягли повної згоди щодо імплементації такого рішення.

«Ми знаємо, де знаходимося зараз. Ми ідентифікували ці активи та заблокували їх. Але одна річ — заблокувати, а інша — як перевести їх до бюджету Європейського Союзу. Це буде обговорено на наступних зустрічах, зокрема на зустрічі G-20, до якої я приєднаюся завтра у Ріо-де-Жанейро», — зазначив високий представник ЄС.

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Ще однією темою зустрічі міністрів, за його словами, були шляхи для збільшення виробництва боєприпасів для їх постачання в Україну як на загальноєвропейському, так і на двосторонньому рівнях.

Боррель нагадав, що Європейське оборонне агентство вже уклало 60 рамкових контрактів з промисловістю для виробництва таких боєприпасів, тож ці спроможності можуть бути використані для замовлень тими країнами, які хотіли б поставляти боєприпаси для України. Це стосується як спільного замовлення у європейської оборонної промисловості, так і закупівлі боєприпасів за межами ЄС.

«Ви можете робити замовлення у європейської промисловості. Під час Мюнхенської конференції деякі європейські політики заявили, що знають інші джерела, за межами Європейського Союзу, які доступні. Я зробив це дуже зрозумілим для країн-членів: якщо ви хочете розмістити замовлення у постачальника, який знаходиться за межами ЄС, тому що вважаєте його кращим, дешевшим та більш швидким, можете це зробити і ви не будете виключені з програми компенсацій через Європейський фонд миру. Ці закупівлі також будуть компенсовані», — підкреслив Боррель.

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Укрінформ За матеріалами:

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