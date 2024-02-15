Україна у 2024 році розраховує отримати 4 мільярди доларів з заморожених активів рф — Finance.ua
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Україна у 2024 році розраховує отримати 4 мільярди доларів з заморожених активів рф

Казна та Політика
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Україна у 2024 році розраховує отримати 4 мільярди доларів з заморожених активів рф
Україна у 2024 році розраховує отримати 4 мільярди доларів з заморожених активів рф
Україна цьогоріч розраховує на передачу 4 мільярдів доларів із заморожених у G7 та ЄС російських активів.
Про це розповіла заступниця міністра юстиції Ірина Мудра в інтерв'ю Forbes.
За її словами, загалом протягом чотирьох років Україна може отримати 15−18 млрд дол., зокрема близько 4 млрд дол. цьогоріч.
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Для цього потрібно пройти декілька етапів. Нульовий — визначити, в яких установах зосереджені ці кошти, що вже зроблено.
Перший — і Єврокомісія вже прийняла рішення: всі нараховані відсотки мають розміщуватися в одній установі.
Другий — впровадження законодавства в ЄС, яке дає змогу передати ці кошти Україні.
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«У нас були перемовини з представниками Бельгії, яка зараз головує у Раді ЄС. Є стриманий оптимізм щодо того, що Рада ЄС ухвалить рішення до кінця червня 2024 року. Якщо рішення буде ухвалено, то Україна отримує відсотки з активів, які були погашені у 2024-му», — зазначила заступниця глави Мін'юсту.
Також обговорюється передача вже нарахованих відсотків за 2022−2023 рік. Ці кошти знаходяться в Бельгії, у 2022-му на них був накладений 25%-й податок (близько €1,7 млрд). Уряд Бельгії використовує ці кошти для виплат українським біженцям, надання гуманітарної допомоги тощо.
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Кошти за 2023 рік ще не обкладені податком. Наразі йдуть перемовини про накладення 100%-го податку на ці кошти та передачу їх в Україну. Йдеться про 4,4 млрд євро, для передачі яких достатньо рішення лише уряду Бельгії.
«Наша принципова позиція — аби це було додаткове фінансування, а не частина вже погодженої з ЄС допомоги. Скоріше за все, міжнародні партнери не погодять використання цих коштів на оборонний сектор. Вони підуть на покриття дефіциту бюджету, соціальні виплати, проєкти з відбудови тощо», — резюмувала Мудра.
Нагадуємо, 12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення, яке дозволить у майбутньому використовувати дохід від заморожених активів Центрального банку росії (ЦБР) для допомоги Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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