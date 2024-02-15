Україна у 2024 році розраховує отримати 4 мільярди доларів з заморожених активів рф — Finance.ua

Україна у 2024 році розраховує отримати 4 мільярди доларів з заморожених активів рф Сьогодні 10:30 — Казна та Політика

Україна у 2024 році розраховує отримати 4 мільярди доларів з заморожених активів рф

Україна цьогоріч розраховує на передачу 4 мільярдів доларів із заморожених у G7 та ЄС російських активів.

Про це розповіла заступниця міністра юстиції Ірина Мудра в інтерв'ю Forbes.

За її словами, загалом протягом чотирьох років Україна може отримати 15−18 млрд дол., зокрема близько 4 млрд дол. цьогоріч.

Для цього потрібно пройти декілька етапів. Нульовий — визначити, в яких установах зосереджені ці кошти, що вже зроблено.

Перший — і Єврокомісія вже прийняла рішення: всі нараховані відсотки мають розміщуватися в одній установі.

Другий — впровадження законодавства в ЄС, яке дає змогу передати ці кошти Україні.

«У нас були перемовини з представниками Бельгії, яка зараз головує у Раді ЄС. Є стриманий оптимізм щодо того, що Рада ЄС ухвалить рішення до кінця червня 2024 року. Якщо рішення буде ухвалено, то Україна отримує відсотки з активів, які були погашені у 2024-му», — зазначила заступниця глави Мін'юсту.

Також обговорюється передача вже нарахованих відсотків за 2022−2023 рік. Ці кошти знаходяться в Бельгії, у 2022-му на них був накладений 25%-й податок (близько €1,7 млрд). Уряд Бельгії використовує ці кошти для виплат українським біженцям, надання гуманітарної допомоги тощо.

Читайте також Все має працювати на захист від терору: Зеленський про конфіскацію російських активів

Кошти за 2023 рік ще не обкладені податком. Наразі йдуть перемовини про накладення 100%-го податку на ці кошти та передачу їх в Україну. Йдеться про 4,4 млрд євро, для передачі яких достатньо рішення лише уряду Бельгії.

«Наша принципова позиція — аби це було додаткове фінансування, а не частина вже погодженої з ЄС допомоги. Скоріше за все, міжнародні партнери не погодять використання цих коштів на оборонний сектор. Вони підуть на покриття дефіциту бюджету, соціальні виплати, проєкти з відбудови тощо», — резюмувала Мудра.

Нагадуємо, 12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення, яке дозволить у майбутньому використовувати дохід від заморожених активів Центрального банку росії (ЦБР) для допомоги Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.