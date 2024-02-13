Рада ЄС підтримала використання прибутку від заморожених активів рф для України — Finance.ua

Рада ЄС підтримала використання прибутку від заморожених активів рф для України Сьогодні 10:02 — Казна та Політика

Рада ЄС підтримала використання прибутку від заморожених активів рф для України

Рада ЄС 12 лютого 2024 року затвердила постанову, що відкриває шлях до ухвалення рішення щодо використання прибутку від заморожених активів рф для України.

Про це пише Суспільне з посиланням на сайт Ради ЄС

«Рада ЄС ухвалила рішення та регламент, що роз’яснюють зобов’язання центральних депозитаріїв цінних паперів, які володіють активами та резервами Центрального банку росії, знерухомленими внаслідок обмежувальних заходів ЄС», — йдеться у повідомленні.

Що це означає

Це рішення відкриває шлях до ухвалення Радою рішення про можливе створення фінансового внеску до бюджету ЄС з цих чистих прибутків для підтримки України та її відновлення і реконструкції на більш пізньому етапі. Цей фінансовий внесок може бути спрямований через бюджет ЄС до Фонду для України, про який Рада та Європейський Парламент досягли попередньої домовленості 6 лютого 2024 року.

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Після того як росія розпочала своє незаконне та невиправдане повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, ЄС, у координації з міжнародними партнерами, вирішив заборонити будь-які операції, пов’язані з управлінням резервами та активами ЦБ рф. Внаслідок цієї заборони відповідні активи, що перебувають у фінансових установах країн-членів ЄС, є «знерухомленими».

Ухвалене рішення, відповідно до позиції G7, роз’яснює заборону на ці операції, а також правовий статус доходів, отриманих центральними депозитаріями у зв’язку з володінням російськими іммобілізованими активами, і встановлює чіткі правила для суб'єктів, що ними володіють.

Як обліковуватимуть активи рф

«Рада, зокрема, вирішила, що центральні депозитарії, які володіють активами ЦБ рф на суму понад 1 млн євро, повинні окремо обліковувати надзвичайні залишки грошових коштів, що накопичуються внаслідок обмежувальних заходів ЄС, а також окремо зберігати відповідні доходи. Крім того, центральним депозитаріям буде заборонено розпоряджатися отриманим чистим прибутком», — йдеться у релізі щодо рішення.

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Відповідно до постанови, зважаючи на ризики та витрати, пов’язані з утриманням активів і резервів Центрального банку росії, кожен центральний депозитарій цінних паперів може звернутися до свого наглядового органу з проханням надати дозвіл на вивільнення частки цього чистого прибутку з огляду на дотримання вимог щодо статутного капіталу та управління ризиками.

Що цьому передувало

У своїй заяві від 6 грудня 2023 року лідери G7 підтвердили, що необхідний «рішучий прогрес для спрямування надзвичайних доходів, які перебувають у приватних руках і безпосередньо пов’язані з іммобілізованими суверенними активами росії, на підтримку України».

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У своїх висновках від 14−15 грудня 2023 року Європейська Рада підтвердила своє рішуче засудження агресивної війни росії проти України, яка є явним порушенням Статуту ООН, і підтвердила непохитну підтримку Європейським Союзом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та її невід'ємного права на самооборону.

Європейська Рада також повторила свій заклик до рішучого прогресу в координації з партнерами щодо того, як надзвичайні доходи приватних осіб, що безпосередньо випливають з іммобілізованих активів росії, можуть бути спрямовані на підтримку України та її відновлення і реконструкцію, відповідно до застосовуваних договірних зобов’язань, а також згідно з правом ЄС і міжнародним правом.

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Зазначається, що близько 260 мільярдів євро активів Центрального банку росії було знерухомлено у вигляді цінних паперів та грошових коштів в юрисдикціях країн G7, ЄС та Австралії, причому понад дві третини з них знерухомлено в ЄС.

Довідка Finance.ua:

наприкінці грудня 2023 року Сполучені Штати запропонували «Групі семи» (G7) план конфіскації російських активів на 300 млрд доларів.

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