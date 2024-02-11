Стало відомо, скільки коштів надійшло до бюджету від управління арештованими активами — Finance.ua

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Стало відомо, скільки коштів надійшло до бюджету від управління арештованими активами

Казна та Політика
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Стало відомо, скільки коштів надійшло до бюджету від управління арештованими активами
Стало відомо, скільки коштів надійшло до бюджету від управління арештованими активами
Агентство з розшуку та менеджменту активів з початку 2024 року забезпечило прибуток до держбюджету на суму 59 млн грн.
Про це повідомила пресслужба АРМА.
«З початку 2024 року Агентство з розшуку та менеджменту активів забезпечило прибуток державної скарбниці від управління активами на суму 59 млн грн. Один місяць роботи дав у бюджет у півтора рази більше у порівнянні з 2022 роком та становить 60% всіх надходжень за попередній рік», — йдеться в повідомленні.
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Агентство резюмує, що значну частку надходжень забезпечили відрахування ПАТ «Укрнафта», який сплатило 21 млн грн в якості гарантійного платежу по АЗК Glusco, та 23 млн грн від АТ ДАТ «Чорноморнафтогаз» у якості дивідендів від доходів з управління 26 облгазами Фірташа.
За арештовані кошти агентство вже придбало «Військових облігацій» на суму 3,7 млрд грн. За даними на 5 лютого, загальний портфель облігацій вже забезпечив процентний дохід у розмірі майже 300 млн грн. Прогнозований процентний дохід від облігацій на 2024 рік складатиме 600 млн грн.
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У січні валютний депозитний портфель АРМА зріс на $5,7 млн та складає майже $20 млн та €7,8 млн. Левову частину цих коштів державний орган планує витратити на придбання «Військових облігацій» після затвердження змін до Закону про АРМА, які наділять Агентство такими повноваженнями.
За матеріалами:
Укрінформ
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