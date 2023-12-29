До АРМА передали частину російських активів на 11,5 млрд грн, їх загальна сума може сягати сотні мільярдів — ДБР Сьогодні 12:45 — Казна та Політика

До Агентства з розшуку та менеджменту активів передано російських активів на десятки мільярдів гривень, проте сума активів, вартість яких на цей час визначена, становить 11,5 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Водночас на сьогодні порахована лише незначна частина конфіскованого майна і загальна сума може сягати сотні мільярдів.

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За матеріалами ДБР протягом 2023 року Вищий антикорупційний суд України задовольнив позови заяви Міністерства юстиції України щодо застосування санкцій проти громадян російської федерації — олігархів, наближених до путіна. Зокрема, Аркадія та Ігоря Ротенбергів, Олега Дерипаски, Євгена Гінера, Олександра Пономаренка, Олександра Скоробогатька.

У власність нашої держави передано активи:

ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» та ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»;

ТРЦ «Ocean Plaza», орієнтовною вартістю понад 350 млн дол. США;

88,89% акцій АТ «Перший інвестиційний банк».

Арештовано судом та розглядається ВАКС питання націоналізації активів:

ПрАТ «Рівнеобленерго» (93,2%),

АТ «Херсонобленерго» (99,9%),

АТ «Чернівціобленерго» (96,8%),

АТ «Житомиробленерго» (95,5%),

ПрАТ «Кіровоградобленерго» (72,9%), а також 7 готелів та 2 ТРЦ, загальною вартістю 2 млрд грн (Гінер).

Також націоналізовано різні частки статутного капіталу та майно росіян в інших важливих стратегічних галузях української економіки. Зокрема, це 100% ТОВ «Авангард-Віларті», яке окрім «Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД» володіє ще компанією «Ітодер Інвестментс Лімітед» (Ethoder Investments Limited) та 66,65% «Інвестиційного союзу «Либідь».

Структури, підконтрольні Олегу Дерепасці, також брали участь в розширенні та реконструкції Дніпро-Бугського морського порту.

У дохід держави повернуто земельні ділянки та нерухоме майно в різних регіонах України, сотні одиниць спеціальної та вантажної техніки. Націоналізовано сотні виробничих приміщень, техніки, складів, які росіяни використовували в Україні для збагачення.

Серед іншого:

13 морських суден;

1547 залізничних вагонів;

299 транспортних засобів;

12,3 тис. тонн залізорудної продукції;

87,14 тис. тонн добрив;

1,5 тис. тонн скрапленого газу;

1,1 тис. тони хімічної продукції;

1,4 тис. тонн будівельних матеріалів;

65 тони спиртової продукції;

600 тони продуктів харчування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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