ВАКС націоналізував українські нафтові активи російського олігарха на пів мільярда — Finance.ua

ВАКС націоналізував українські нафтові активи російського олігарха на пів мільярда Вчора 15:45 — Фондовий ринок

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про націоналізацію українських активів підсанкційного російського олігарха з Едуарда Худайнатова.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

«У дохід України стягнуто 100% його частки у статутному капіталі ТОВ «Нафтова компанія «Альянс-Україна», що оцінюється у майже пів мільярда гривень», — йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що Худайнатов контролював українського нафтотрейдера через низку офшорних компаній і підконтрольних осіб. У такий спосіб він сподівався уникнути націоналізації цього активу після повномасштабного вторгнення рф, продовжуючи отримувати значні прибутки з нафтогазового ринку України.

Однак співробітники СБУ ідентифікували особу реального бенефіціарного власника.

Також, за даними слідства, Худайнатов є однією із довірених осіб президента рф путіна, очолює російську нафтогазову компанію «ННК-Груп» і входив до ради директорів «Роснєфті». Ці два підприємства — одні з найбільших спонсорів війни проти України. Вони регулярно поставляють паливно-мастильні матеріали для військово-промислового комплексу й військових угруповань росії.

Також обидві компанії щомісяця перераховують мільярди рублів до бюджету рф.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 110−2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), триває розслідування для притягнення Худанайтова до відповідальності за злочини проти України.

Економічна Правда За матеріалами:

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