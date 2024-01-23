Країни ЄС досягли угоди про використання заморожених активів РФ: коли очікувати рішення — Finance.ua
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Країни ЄС досягли угоди про використання заморожених активів РФ: коли очікувати рішення

Казна та Політика
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Країни ЄС досягли угоди про використання заморожених активів РФ: коли очікувати рішення
Країни ЄС досягли угоди про використання заморожених активів РФ: коли очікувати рішення
Країни-члени Європейського Союзу мають політичну домовленість використовувати прибутки з заморожених активів російської федерації.
Про це віце-президент Єврокомісії, високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель повідомив на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.
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«Стосовно знерухомлених російських активів, я думаю, що можу сказати, що ми маємо політичну домовленість завершити роботу на основі пропозиції, яку ми представили у грудні і яка зосереджується на прибутках», — сказав Боррель, уточнивши, що йдеться про надприбутки або надходження, які надходять від заморожених активів.
«Я майже упевнений, що це буде завершено незабаром. Обговорення продовжиться на рівні послів, але я бачу, що погодження наближається. Я наполегливо докладаю зусилля, аби це рішення було схвалене до наступного засідання Ради ЄС з закордонних справ», — додав Боррель.
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Як сказано у порядку денному на сайті Ради ЄС, 2−3 лютого відбудеться неформальне засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у форматі Gymnich, а 19 лютого — наступне засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.
Як повідомляє журналіст «Радіо свобода» Рікард Йозвяк у мережі X, посли ЄС у середу мають погодити рішення про використання доходів з заморожених російських активів.
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Нагадаємо, у грудні 2023 року видання Financial Times писало, що Брюссель має на меті запропонувати відділяти прибутки, отримані від заморожених російських активів в ЄС, з метою залучити до 15 млрд євро для підтримки України. Спочатку Єврокомісія вимагатиме від центральних депозитаріїв цінних паперів, що володіють активами російського центробанку, розміщувати отриманий від них прибуток на окремих рахунках.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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