Країни ЄС досягли угоди про використання заморожених активів РФ: коли очікувати рішення — Finance.ua

Країни ЄС досягли угоди про використання заморожених активів РФ: коли очікувати рішення Сьогодні 11:31 — Казна та Політика

Країни ЄС досягли угоди про використання заморожених активів РФ: коли очікувати рішення

Країни-члени Європейського Союзу мають політичну домовленість використовувати прибутки з заморожених активів російської федерації.

Про це віце-президент Єврокомісії, високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель повідомив на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

«Стосовно знерухомлених російських активів, я думаю, що можу сказати, що ми маємо політичну домовленість завершити роботу на основі пропозиції, яку ми представили у грудні і яка зосереджується на прибутках», — сказав Боррель, уточнивши, що йдеться про надприбутки або надходження, які надходять від заморожених активів.

«Я майже упевнений, що це буде завершено незабаром. Обговорення продовжиться на рівні послів, але я бачу, що погодження наближається. Я наполегливо докладаю зусилля, аби це рішення було схвалене до наступного засідання Ради ЄС з закордонних справ», — додав Боррель.

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Як сказано у порядку денному на сайті Ради ЄС, 2−3 лютого відбудеться неформальне засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у форматі Gymnich, а 19 лютого — наступне засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

Як повідомляє журналіст «Радіо свобода» Рікард Йозвяк у мережі X, посли ЄС у середу мають погодити рішення про використання доходів з заморожених російських активів.

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Нагадаємо, у грудні 2023 року видання Financial Times писало, що Брюссель має на меті запропонувати відділяти прибутки, отримані від заморожених російських активів в ЄС, з метою залучити до 15 млрд євро для підтримки України. Спочатку Єврокомісія вимагатиме від центральних депозитаріїв цінних паперів, що володіють активами російського центробанку, розміщувати отриманий від них прибуток на окремих рахунках.

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УНІАН За матеріалами:

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