300 мільярдів євро: куди Зеленський пропонує витратити російські активи — Finance.ua

300 мільярдів євро: куди Зеленський пропонує витратити російські активи Сьогодні 09:04 — Казна та Політика

300 мільярдів євро: куди Зеленський пропонує витратити російські активи

Президент України Володимир Зеленський розповів, як би він витратив заморожені російські активи, якби мав до них доступ. На його думку, ділити їх на приватні та державні недоречно.

Про це пише 24 Канал.

Президент повідомив, що не варто ділити російські активи на державні та приватні, хоча він і розуміє, чому так відбувається. На його думку, більшість держав бояться думати про приватний сектор, бо він почне судитися, а з цим розбиратися ніхто не хоче, сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у Давосі.

«Чому росія не відчуває ціну цієї війни? Тому що всі рішення з постійними запитаннями та відтермінуваннями, тому й ціна на війну слабка. Завжди ви запроваджуєте нові пакети санкцій і передбачаєте рішення, як їх обійти через приватний сектор чи деяких лідерів. Треба підвищити ціну для росіян через 300 мільярдів євро заморожених активів», — заявив Зеленський.

Він наголосив, що росія зруйнувала Україну й відбувається офіційне розслідування спільно зі Світовим банком. Нині завдані збитки оцінюються у 700 мільярдів євро, без урахування ситуації на окупованих територіях. Тож 300 мільярдів євро в першу чергу використали б для відновлення того, що ворог зруйнував.

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«Вони кажуть, що це рішення путіна та уряду, а не приватного сектору. Це не так. Всі ці представники приватного сектору виплачують податки і офіційно спонсорують війну. Ми ж бачимо їх в підсанкційних списках, тож вони підтримують війну, а значить мають платити за це. Якщо вони відкрито підтримують тероризм, ми маємо право використати їх гроші. Чому партнери мають думати, як нам допомогти, якщо вже є ці 300 мільярдів», — додав Зеленський.

На що пішли б гроші

Лідер держави повідомив, що якщо ці кошти не можна використати на військові потреби, їх можна витратити на відбудову або будування:

шкіл;

укриттів;

шпиталів;

університетів;

церкв.

Також він подякував державам за прихисток українських біженців та регулярну військову та фінансову допомогу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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