ЄС вивчає передачу Україні €15 млрд доходів від заморожених російських активів — Finance.ua

ЄС вивчає передачу Україні €15 млрд доходів від заморожених російських активів Сьогодні 15:47 — Світ

ЄС вивчає передачу Україні €15 млрд доходів від заморожених російських активів

«Велика сімка» (G7) обмірковує, як використати близько €260 млрд, що належать російському Центральному банку, на користь України, водночас європейські країни роблять невеликі кроки до використання доходів від активів у розмірі €15 млрд.

Про це пише Financial Times.

Зокрема, чиновники працюють над тим, як передати Києву російські суверенні активи, знерухомлені західними санкціями, але країни ЄС побоюються несприятливих наслідків і зосереджені на прибутку, який фінансові установи одержують, володіючи активами.

Сьогодні, 10 січня, представники держав-членів зустрічаються, щоб обговорити нещодавню пропозицію, яка передбачає залучення для України €15 млрд із заморожених активів росії.

Такі країни, як Німеччина, Франція та Бельгія, де зберігається основна частина €210 млрд, заморожених у Європі, побоюються переходу від простого огородження прибутків фінансових установ до фактичної конфіскації.

«Послухаймо експертів із цієї теми, у тому сенсі, що в якийсь момент існує зобовʼязання відшкодувати збитки Україні, але, звісно, потрібна правова база», — заявив цього тижня премʼєр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо.

Бельгія тільки-но прийняла на себе обовʼязки головування в Європейській раді терміном на шість місяців і очолює переговори. Однак деякі чиновники стурбовані тим, що країна, в якій застряг €191 млрд, що належить росії, може виявитися не найкращим посередником.

«Бельгія обіцяла продовжити роботу, але відчувається, що вона не горить бажанням це робити», — сказав один дипломат ЄС.

Де Кроо припустив, що Бельгія не накладатиме вето на використання активів, якщо інші країни погодяться.

Читайте також Кулеба сказав, коли активи рф почнуть конфісковувати на користь України

Раніше Європейський центральний банк попередив, що доступ до прибутків Euroclear, центрального депозитарію цінних паперів, який володіє активами в Бельгії, може дестабілізувати фінансову систему, а захоплення самих активів було б ще ризикованішим.

За даними мінфіну рф, через західні санкції росія втратила доступ майже до половини золотовалютних резервів — близько $300 млрд із приблизно $640 млрд.

ЄС від початку війни в Україні заморозив активи російського Центрального банку на понад €200 млрд. Значна частина цих коштів перебуває на зберіганні в депозитарії Euroclear і принесла вже майже €750 млн прибутку в першому кварталі 2023 року.

ЄС також заморозив понад €24 млрд активів, які належать підсанкційним росіянам і російським компаніям.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.