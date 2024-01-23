У росії мало інструментів, щоб протидіяти конфіскації заморожених активів — ОП Сьогодні 07:49

У росії мало інструментів, щоб протидіяти конфіскації заморожених активів — ОП

У росії мало інструментів, аби протидіяти конфіскації заморожених на Заході активів.

Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак сказав в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» , передає Укрінформ.

«Риторика росії, в тому числі керівництва росії, а сьогодні я прочитав новину, що вони там збираються витребувати чи не царської росії власність тощо. (…) Я думаю, тим самим вони відкрито визнають, що у них мало інструментів протидіяти цьому. За ними завжди видно, коли вони починають ображати, погрожувати і таке інше: значить, «хороші чоботи — треба брати», — зазначив Єрмак.

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За його словами, ця риторика росіян також свідчить про те, що питання конфіскації заморожених держактивів рф стало на крок ближчим.

«На сьогодні ми в повній і практично щоденній координації з усіма відомствами наших партнерів. Безумовно, іноді виникають економічні чинники, іноді виникають чинники, як, наприклад, із російськими пропагандистами, коли законодавство країн-партнерів є таким, що їм треба зважувати всі нюанси, усі можливі судові позови, як вони на це реагуватимуть, і багато інших чинників. Але ми ні на мить не зупиняємося», — запевнив керівник ОП.

Він висловив переконання, що хоч би які російські наративи там виходили, санкції мають нищівну для російської економіки силу.

«Не завжди це відбувається досить швидко, але на перспективу це працює дуже ефективно», — сказав Єрмак.

Як повідомлявлось раніше, спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер вважає, що процес конфіскації російських активів вимагатиме колективного рішення всіх країн, які мають заморожені кошти рф у своїх фінансових установах, та потребуватиме часу.

Водночас адміністрація президента США Джо Байдена подає сигнали про підтримку законопроєкту, який дозволить конфіскувати близько $300 млрд заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України.

Тим часом, за повідомленнями західних ЗМІ, США й Велика Британія активно працюють з іншими країнами в Європі для того, щоб зробити цей крок можливим. Очікується, що в лютому лідери країн G7 обговорять правові можливості для конфіскації активів рф із урахуванням вимог до Кремля припинити війну, а також компенсувати Україні завдані збитки.

Міжнародний валютний фонд, у свою чергу, вважає, що рішення про конфіскацію російських активів мають ухвалювати самі країни, де розміщені заморожені кошти рф, а сам стежить за дискусіями, щоб оцінити можливий вплив таких рішень на міжнародну фінансову систему.

Укрінформ За матеріалами:

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