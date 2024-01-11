Білий дім підтримав конфіскацію активів рф на користь України — Bloomberg Сьогодні 10:43

Білий дім підтримав конфіскацію активів рф на користь України — Bloomberg

Адміністрація президента Джо Байдена підтримує законопроєкт, що дозволить їй арештувати частину з 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, щоб надати їх Україні.

Як пише «Європейська правда», про це повідомляє Bloomberg з посиланням на меморандум Ради нацбезпеки до комітету Сенату у закордонних справах.

«Законопроєкт надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для конфіскації російських суверенних активів на користь України», — йдеться в меморандумі Ради нацбезпеки — одному з трьох таких повідомлень, з якими ознайомилося агентство.

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Підтримка Байденом цього кроку з’явилася на тлі блокування республіканцями в Конгресі виділення Україні понад 60 мільярдів доларів, частково через побоювання, що Вашингтон несе занадто великий фінансовий тягар, зазначає видання.

Як йдеться у матеріалі, Білий дім намагається врівноважити це занепокоєнням тим, що такий крок може зашкодити репутації фінансової системи США та спровокувати втечу від долара.

Адміністрація президента також хоче узгодити цей крок із союзниками по G7, особливо в Європі, де зберігається близько 200 мільярдів доларів заморожених активів рф та де менше підтримують їхній арешт, особливо в односторонньому порядку, зауважують автори публікації.

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За словами неназваного високопосадовця Білого дому, Рада нацбезпеки підтримує цей захід як частину низки інструментів, які США розглядають для того, щоб змусити росію заплатити за збитки, завдані війною. За оцінками Світового банку, відновлення України може коштувати близько 411 мільярдів доларів.

Очікують, що ця тема буде піднята на зустрічі лідерів G7 в річницю вторгнення рф в Україну наступного місяця, повідомило Bloomberg джерело, яке побажало залишитися невідомим.

У Конгресі бачать можливість того, що це рішення можуть прийняти як частину додаткового пакета підтримки України, хоча лідери комітетів та обох палат повинні будуть підписати його включення, вказує видання.

Ідея використання власних коштів рф для фінансування відновлення України розглядається як спосіб посилити підтримку Києва, оскільки деякі республіканці виступають проти продовження фінансування, йдеться в матеріалі. Спікер Палати представників від республіканців Майк Джонсон підтримав цю ідею в інтерв'ю New York Post, назвавши її «надзвичайно відповідальною справою для нас».

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